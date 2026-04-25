Следствие считает, что туристов в Бурятии могли вести местные гиды

СКР по Бурятии: туристов к горе Мунку-Сардык могли вести два местных гида

Группу туристов к горе Мунку-Сардык в Бурятии могли вести два местных гида. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону во «Вконтакте».

Следствие установило, что туристы прибыли в базовый лагерь, расположенный у слияния рек Белый Иркут и Мугувек.

«Следствием сейчас проверяется версия о том, что они воспользовались услугами гидов-инструкторов коммерческой организации, которая осуществляет деятельность на территории данного лагеря по размещению и обслуживанию туристов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что группа из семи человек при восхождении на пик Конституции была не зарегистрирована.

25 апреля республиканское ГУ МЧС сообщило, что поиск пропавших после схода лавины на горе Мунку-Сардык возобновили. Отмечается, что поиск приостанавливали из-за метеоусловий и сложного рельефа. К месту схода лавины отправились 15 спасателей.

24 апреля Следственное управление СК России по республике Бурятия возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после схода лавины на группу туристов.

Ранее туристы пропали на горе Мунку-Сардык в Бурятии.