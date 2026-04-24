В МЧС сообщили, что поиски попавших под лавину туристов отложены

МЧС: поиски попавших под лавину туристов отложены из-за метеоусловий и рельефа
Максим Богодвид/РИА Новости

Работы по поиску попавших под лавину туристов в Бурятии отложены до наступления светлого времени суток из-за метеоусловий и сложного рельефа. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по республике в мессенджере Max.

«Из-за неблагоприятных метеоусловий и сложного рельефа поисково-спасательные работы в ночных условиях отложены и будут продолжены с наступлением светлого времени суток. Всего к поисковой операции привлечено более 20 человек и три единицы техники», — рассказали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что спасатели обнаружили троих туристов из группы, которые получили травмы различной степени тяжести. Им была оказана первая помощь, после чего их доставили в лагерь, где передали медикам. Еще один обнаруженный человек в результате инцидента не выжил.

В группе было семь человек. На одном из перевалов на них сошла снежная масса, трое туристов находились в стороне от схода. Они получили ранения, но смогли по рации сообщить о происшествии.

Следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Бурятии возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после происшествия.

