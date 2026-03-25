Россиянам рассказали, какие продукты помогут поддерживать энергию

Медленные углеводы, белки и полезные жиры позволят поддержать стабильный уровень энергии в течение дня. Об этом Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

По ее словам, медленные углеводы будут обеспечивать постепенное высвобождение энергии и помогут избегать резких спадов. К ним относятся цельные крупы, цельнозерновой хлеб, макароны. Их можно сочетать с белком (яйцами, курицей, индейкой, творогом, бобовыми), а также полезными жирами (нерафинированными маслами, авокадо, жирной рыбой).

Эксперт призвала также правильно распределять продукты в течение дня.

«Утро должно начинаться с полноценного завтрака, в который входят белки, жиры и небольшое количество медленных углеводов — например яйца, цельнозерновой хлеб, авокадо или орехи. Основная часть рациона приходится на обед: в него включаются медленные углеводы, источники белка — например, курица, индейка или бобовые, а также продукты, богатые клетчаткой. К вечеру потребность в энергии снижается, поэтому предпочтение стоит отдавать более легким блюдам, таким как овощи с добавлением белка», — заключила Шарапова.

