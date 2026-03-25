Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, какие продукты помогут поддерживать энергию

Нутрициолог Шарапова: крупы и яйца помогут поддерживать энергию
Tatjana Baibakova/Shutterstock/FOTODOM

Медленные углеводы, белки и полезные жиры позволят поддержать стабильный уровень энергии в течение дня. Об этом Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

По ее словам, медленные углеводы будут обеспечивать постепенное высвобождение энергии и помогут избегать резких спадов. К ним относятся цельные крупы, цельнозерновой хлеб, макароны. Их можно сочетать с белком (яйцами, курицей, индейкой, творогом, бобовыми), а также полезными жирами (нерафинированными маслами, авокадо, жирной рыбой).

Эксперт призвала также правильно распределять продукты в течение дня.

«Утро должно начинаться с полноценного завтрака, в который входят белки, жиры и небольшое количество медленных углеводов — например яйца, цельнозерновой хлеб, авокадо или орехи. Основная часть рациона приходится на обед: в него включаются медленные углеводы, источники белка — например, курица, индейка или бобовые, а также продукты, богатые клетчаткой. К вечеру потребность в энергии снижается, поэтому предпочтение стоит отдавать более легким блюдам, таким как овощи с добавлением белка», — заключила Шарапова.

Медики из Гарвардского университета до этого рекомендовали включить в повседневный рацион темный шоколад, бананы, чернику, яблоки и перец чили. Эти продукты, по их словам, помогают поддерживать концентрацию и устойчивый уровень энергии.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!