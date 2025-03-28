«Было дико страшно». В Мьянме и Таиланде произошло мощное землетрясение

В пострадавших от землетрясения Мьянме и Таиланде находятся тысячи туристов из РФ

В Мьянме и Таиланде произошла серия сильных подземных толчков, приведших к обрушению зданий и мостов. Аэропорты Таиланда закрыты, в пострадавших городах паника: возвращаться в дома пока запрещено из-за угрозы афтершоков, люди не знают, куда идти. В Бангкоке приостановлено движение общественного транспорта. Сведения о погибших разнятся. К настоящему времени губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил о троих жертвах, газета The New York Times со ссылкой на врача из больницы города Мандалай пишет, что погибли 13 человек.

Сегодня в Мьянме, Таиланде и частично Китае произошла серия землетрясений магнитудой до 7,3. Власти объявили об угрозе повторных толчков и из соображений безопасности распорядились покинуть все высотные здания — офисные, торговые и жилые. В Бангкоке приостановлено движение метро и электричек, людей просят эвакуироваться.

В Бангкоке рухнул строящийся небоскреб. По сообщению Telegram-канала SHOT, под завалами оказались не менее 43 рабочих, на месте развернута операция по их спасению. Кроме того, в Мьянме обрушился мост протяженностью более километра, а исторический дворец Мандалай частично разрушен.

«Мы были на 32 этаже. Нас затрясло так сильно, заорала сигнализация. Было дико страшно, мы не знали, что делать», — рассказали россияне, которые сейчас находятся в столице Таиланда.

По их словам, тайцы пребывают в ужасе и говорят, что такого здесь раньше не бывало: стеклянные высотки не выдерживают толчков и разрушаются на глазах.

На данный момент сведений о пострадавших в результате землетрясения в Мьянме россиянах не поступало. Об этом в интервью RT заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«По оценкам АТОР, в Бангкоке от полутора до двух тысяч туристов из России. Цифра, к сожалению, трудно поддается расчетам. Связано это с тем, что рейсов довольно много», — заявил он.

По словам вице-президента, чаще всего туристы не задерживаются в Бангкоке и едут дальше на курорты, где не было подземных толчков, отдых на Пхукете и в Паттайе идет своим чередом.

Вместе с тем, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что в Бангкоке находится около 600 организованных туристов

Посольство России выясняет ситуацию по поводу возможных пострадавших граждан в результате землетрясения в Таиланде. Пока таких сведений нет.

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Что еще говорят россияне с места событий

Находящиеся в пострадавших регионах россияне рассказали «Газете.Ru» о происходящем.

По словам россиянки Яны, во время землетрясения в Бангкоке были очень сильные толчки.

«Я находилась на четвертом этаже здания. Сначала не поняла, что происходит — думала, у меня внезапно закружилась голова. Потом увидела, что дом трясет, ваза ходит ходуном по столу. Испугалась, когда поняла, что это землетрясение и довольно сильное. Не успела выйти из дома — оно закончилось», — рассказала она.

По ее словам, в это же время из соседних высоток эвакуировались люди, работала сирена, но разрушений зданий не последовало.

Другой очевидец, Олег, в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что во время подземных толчков находился в высотном здании.

«Здание поплыло под ногами. Всех выгнали на улицу. Я находился в спортзале у бассейна. Не было паники, спокойно вышли. На лифте спустился даже, кто как», — уточнил он.

Россиянин Александр отметил, что толчки ощущались на очень большом расстоянии от эпицентра.

«Я сейчас на севере Таиланда, в 500 километрах от эпицентра. Тут толчки ощущались достаточно сильно. Одноэтажные постройки шатались. Повреждений нет или пока об этом не сообщается. Не испугались, не первое мое землетрясение. Были в доме, он как раз начал шататься. Просто вышли из него, посмотреть обстановку», — подчеркнул мужчина.

Похожие впечатления оказались и у Валерии (имя изменено).

«Я в это время была в ТЦ Emsphere на третьем этаже, когда начало трясти. Начал сыпаться потолок, раскачиваться и падать декорации с потолка, люди кричали и бежали к эскалатору, была небольшая толкучка, но все как-то очень аккуратно эвакуировались», — рассказала она.

По ее словам, находившиеся в здании люди разместились в местном парке и пока не собираются оттуда уходить из-за угрозы повторных ударов.

Во время землетрясения в Мьянме были разрушены старые сооружения, в том числе храм в городе Мандалай, где в это время находился россиянин Сергей.

«Толчки были очень сильными. Как будто бы я на скейтборде стою, а под ним банка, и я должен держать равновесие», — поделился впечатлениями он, отметив, что паники у местных жителей не наблюдалось.