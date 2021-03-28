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Фоторепортаж   //   Культура

Пожары, война и реконструкция: как менялся Большой театр

Первое здание Большого театра, спроектированное архитектором Христианом Розбергом на правом берегу реки Неглинной, вмещало 1000-1500 зрителей. Оно представляло собой трехэтажную кирпичную постройку, отдельные элементы которой были выполнены из белого камня.

В XIX веке Большой театр трижды пришлось реконструировать после пожаров — в 1805, 1812 и 1853 годах. Следующая большая реставрация здания началась в 1960-е годы и продлилась до 1975 года. В 2005 году Большой театр закрылся на реконструкцию и вновь открыл двери для зрителей в 2011 году.

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Здание Государственного академического Большого театра, 2020 год Здание Государственного академического Большого театра, 2020 год
После пожара 1853 года от Большого театра остались внешние стены и колоннада. На восстановление здания по проекту главного архитектора императорских театров Альберта Кавоса ушло три года. Он увеличил высоту и изменил оформление фасадов. Первой премьерой в новом здании театра стала опера Беллини «Пуритане». На фото: литография с рисунка В.Садовникова &laquo;Белое фойе и парадная лестница Большого театра&raquo;(1860-е гг.) После пожара 1853 года от Большого театра остались внешние стены и колоннада. На восстановление здания по проекту главного архитектора императорских театров Альберта Кавоса ушло три года. Он увеличил высоту и изменил оформление фасадов. Первой премьерой в новом здании театра стала опера Беллини «Пуритане». На фото: литография с рисунка В.Садовникова &laquo;Белое фойе и парадная лестница Большого театра&raquo;(1860-е гг.)
После Октябрьской революции Большой театр получил статус «академического». После нескольких лет споров было решено, что с экономической точки зрения закрывать театр нецелесообразно. В 1921 году состояние здания признали «катастрофическим», работы по восстановлению продлились до 1923 года. На фото: охрана Большого театра во время заседания V Всероссийского съезда Советов, 1918 год После Октябрьской революции Большой театр получил статус «академического». После нескольких лет споров было решено, что с экономической точки зрения закрывать театр нецелесообразно. В 1921 году состояние здания признали «катастрофическим», работы по восстановлению продлились до 1923 года. На фото: охрана Большого театра во время заседания V Всероссийского съезда Советов, 1918 год
В конце XIX века заднюю часть Большого театра перестроили по плану архитектора Эдуарда Гернета. После появления в стенах театра трещин было решено заменить деревянные сваи, на которых стояло здание, на новый фундамент. На фото: рисунок &laquo;Здание Большого театра в 70-х годах XIX века&raquo; В конце XIX века заднюю часть Большого театра перестроили по плану архитектора Эдуарда Гернета. После появления в стенах театра трещин было решено заменить деревянные сваи, на которых стояло здание, на новый фундамент. На фото: рисунок &laquo;Здание Большого театра в 70-х годах XIX века&raquo;
После проведения противоаварийных работ архитектором Иваном Рербергом в 1920-х годах были укреплены основания под стенами зрительного зала, восстановлены гардеробы, перепланированы лестницы театра, появились новые помещения для репетиций и уборных. Капитальная реконструкция сцены прошла в 1938 году. На фото: праздничное оформление здания Большого театра 7 ноября 1934 года После проведения противоаварийных работ архитектором Иваном Рербергом в 1920-х годах были укреплены основания под стенами зрительного зала, восстановлены гардеробы, перепланированы лестницы театра, появились новые помещения для репетиций и уборных. Капитальная реконструкция сцены прошла в 1938 году. На фото: праздничное оформление здания Большого театра 7 ноября 1934 года
Большой театр закрыли на ремонтные работы за два месяца до начала Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года фасадную стену здания и вестибюль разрушил снаряд нацистской авиации. К восстановительным работам приступили на следующий год. В 1943 году первой постановкой на сцене театра после начала войны стала опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», которой дали новое название «Иван Сусанин». Хитами послевоенного времени стали балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта» и опера «Борис Годунов». На фото: здание Большого театра, 1947 год Большой театр закрыли на ремонтные работы за два месяца до начала Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года фасадную стену здания и вестибюль разрушил снаряд нацистской авиации. К восстановительным работам приступили на следующий год. В 1943 году первой постановкой на сцене театра после начала войны стала опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», которой дали новое название «Иван Сусанин». Хитами послевоенного времени стали балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта» и опера «Борис Годунов». На фото: здание Большого театра, 1947 год
Балерина, народная артистка РСФСР Ольга Васильевна Лепешинская в гримерке Большого театра перед выходом на сцену, 1948 год Балерина, народная артистка РСФСР Ольга Васильевна Лепешинская в гримерке Большого театра перед выходом на сцену, 1948 год
В середине 1950-х годов по проекту художника Федора Федоровского для Большого театра был создан новый парчовый занавес, который стал одним из ключевых элементов оформления сцены. В 1958 году прошла первая послевоенная капитальная реставрация, в ходе которой у здания появилась система кондиционирования. На фото: фрагмент квадриги на фронтоне Большого театра, 1961 год В середине 1950-х годов по проекту художника Федора Федоровского для Большого театра был создан новый парчовый занавес, который стал одним из ключевых элементов оформления сцены. В 1958 году прошла первая послевоенная капитальная реставрация, в ходе которой у здания появилась система кондиционирования. На фото: фрагмент квадриги на фронтоне Большого театра, 1961 год
В 1960 году помещение декорационного зала под крышей театра переоборудовали под большое пространство для репетиций. В последующие годы из-за работ по реконструкции строители разобрали капители, фронтон и карниз здания. На фото: здание Большого театра, 1969 год В 1960 году помещение декорационного зала под крышей театра переоборудовали под большое пространство для репетиций. В последующие годы из-за работ по реконструкции строители разобрали капители, фронтон и карниз здания. На фото: здание Большого театра, 1969 год
С начала 1960-х годов руководство СССР искало возможность вернуть Большой театр на международную арену. После обмена стажерами с итальянским театром «Ла Скала» труппа из Милана выступила на главной оперной сцене Москвы. «Выступления театра «Ла Скала» в Москве, транслировавшиеся на всю страну по радио, снятые на телевидении, сделали для всех очевидным то, что прежде было известно лишь узкому кругу любителей оперы. Гастроли 1964 года стали для Большого театра роковым рубежом, ослепительным моментом истины, когда от сравнений уже невозможно было укрыться в темноте собственной неосведомленности», &mdash; вспоминал певец Владимир Атлантов С начала 1960-х годов руководство СССР искало возможность вернуть Большой театр на международную арену. После обмена стажерами с итальянским театром «Ла Скала» труппа из Милана выступила на главной оперной сцене Москвы. «Выступления театра «Ла Скала» в Москве, транслировавшиеся на всю страну по радио, снятые на телевидении, сделали для всех очевидным то, что прежде было известно лишь узкому кругу любителей оперы. Гастроли 1964 года стали для Большого театра роковым рубежом, ослепительным моментом истины, когда от сравнений уже невозможно было укрыться в темноте собственной неосведомленности», &mdash; вспоминал певец Владимир Атлантов
Большому театру пришлось избавиться от настенных шелковых панно, изготовленных еще к коронации Николая II. В первый раз они пострадали в 1920-х годах во время ликвидации гербов Российской империи, а в семидесятые годы пришли в негодность после того, как их решили сдать в химчистку. На фото: Народный артист РСФСР танцовщик Марис Лиепа в своей гримерной в Большом театре перед выходом на сцену, 1971 год Большому театру пришлось избавиться от настенных шелковых панно, изготовленных еще к коронации Николая II. В первый раз они пострадали в 1920-х годах во время ликвидации гербов Российской империи, а в семидесятые годы пришли в негодность после того, как их решили сдать в химчистку. На фото: Народный артист РСФСР танцовщик Марис Лиепа в своей гримерной в Большом театре перед выходом на сцену, 1971 год
По замыслу архитектора Осипа Бове, занимавшегося реконструкцией Большого театра после пожара 1812 года, в композиционный ансамбль вокруг здания должна была войти большая прямоугольная площадь. Эта территория получила название Петровской площади и была закрыта для обычных посетителей до 1911 года. После революции ее переименовали в площадь Свердлова, а в новейшей истории стали называть Театральной площадью. На фото: сквер на площади Свердлова перед Большим театром, 1967 год По замыслу архитектора Осипа Бове, занимавшегося реконструкцией Большого театра после пожара 1812 года, в композиционный ансамбль вокруг здания должна была войти большая прямоугольная площадь. Эта территория получила название Петровской площади и была закрыта для обычных посетителей до 1911 года. После революции ее переименовали в площадь Свердлова, а в новейшей истории стали называть Театральной площадью. На фото: сквер на площади Свердлова перед Большим театром, 1967 год
Реконструкция театра, начавшаяся в 1960-х годах, была завершена к 1975 году. В преддверии 200-летия театра были отреставрированы зрительский и Бетховенский залы. Тем не менее, архитекторам и строителям не удалось избавиться от неустойчивости фундамента и нехватки помещений. На фото: зрительный зал Большого театра, 1973 год Реконструкция театра, начавшаяся в 1960-х годах, была завершена к 1975 году. В преддверии 200-летия театра были отреставрированы зрительский и Бетховенский залы. Тем не менее, архитекторам и строителям не удалось избавиться от неустойчивости фундамента и нехватки помещений. На фото: зрительный зал Большого театра, 1973 год
В ходе подготовки к празднованию 850-летия Москвы перед Большим театром был открыт «Театральный» фонтан. Три чаши фонтана с вазами были установлены на подиуме перед входом в здание, в них разместили светильники В ходе подготовки к празднованию 850-летия Москвы перед Большим театром был открыт «Театральный» фонтан. Три чаши фонтана с вазами были установлены на подиуме перед входом в здание, в них разместили светильники
В 2002 году в Большом театре состоялось открытие Новой сцены. Через три года после этого здание закрыли для новой большой реконструкции. На фото: один из буфетов Большого театра, 2004 год В 2002 году в Большом театре состоялось открытие Новой сцены. Через три года после этого здание закрыли для новой большой реконструкции. На фото: один из буфетов Большого театра, 2004 год
По оценкам экспертов, изношенность Большого театра к началу XXI века составляла от 50% до 70%. В предложенном проекте реконструкции предлагалось провести реставрацию зрительской части и серьезно реконструировать сценическую часть, углубить подземное пространство театра и при этом сохранить его исторический облик. На фото: реставрационные работы в 2010 году По оценкам экспертов, изношенность Большого театра к началу XXI века составляла от 50% до 70%. В предложенном проекте реконструкции предлагалось провести реставрацию зрительской части и серьезно реконструировать сценическую часть, углубить подземное пространство театра и при этом сохранить его исторический облик. На фото: реставрационные работы в 2010 году
Здание Большого театра перенесли с временных опор на постоянный фундамент через четыре года после начала реставрации. С 2009 года каждый день в нем работали более трех тысяч профессионалов. На фото: реставратор полирует лестницу Большого театра, 2010 год Здание Большого театра перенесли с временных опор на постоянный фундамент через четыре года после начала реставрации. С 2009 года каждый день в нем работали более трех тысяч профессионалов. На фото: реставратор полирует лестницу Большого театра, 2010 год
В ходе реставрации в Большом театре были введены в эксплуатацию современные технологии устройства сценического пространства для осветительных приборов и аппаратуры для спецэффектов. Оркестровую яму увеличили для исполнения масштабных произведений коллективами составом до 130 музыкантов. На фото: зрители в зале во время торжественного гала-концерта в честь открытия исторической сцены Большого театра после шестилетней реконструкции, 2011 год В ходе реставрации в Большом театре были введены в эксплуатацию современные технологии устройства сценического пространства для осветительных приборов и аппаратуры для спецэффектов. Оркестровую яму увеличили для исполнения масштабных произведений коллективами составом до 130 музыкантов. На фото: зрители в зале во время торжественного гала-концерта в честь открытия исторической сцены Большого театра после шестилетней реконструкции, 2011 год
В 2016 году Большой театр отметил пятилетие с окончания реставрационных работ спектаклями «Царская невеста» и «Драгоценности». Благодаря видеотрансляции на Театральной площади, их могли бесплатно посмотреть все желающие. На фото: внутреннее убранство гардероба Большого театра, 2016 год В 2016 году Большой театр отметил пятилетие с окончания реставрационных работ спектаклями «Царская невеста» и «Драгоценности». Благодаря видеотрансляции на Театральной площади, их могли бесплатно посмотреть все желающие. На фото: внутреннее убранство гардероба Большого театра, 2016 год
Большая часть основных помещений театра были восстановлены в 2010 году: главный вестибюль, Белое фойе, Хоровой, Экспозиционный, Круглый и Бетховенский залы. На фото: лестница и интерьер Белого фойе Большого театра, 2017 год Большая часть основных помещений театра были восстановлены в 2010 году: главный вестибюль, Белое фойе, Хоровой, Экспозиционный, Круглый и Бетховенский залы. На фото: лестница и интерьер Белого фойе Большого театра, 2017 год
По словам ответственных за проведение работ, залы Большого театра привели в соответствие с тем, как они выглядели на коронации Николая II. В частности, для этого в фойе восстановили росписи, которые были закрашены после революции, а также добавили 150 тысяч элементов из хрусталя в светильники По словам ответственных за проведение работ, залы Большого театра привели в соответствие с тем, как они выглядели на коронации Николая II. В частности, для этого в фойе восстановили росписи, которые были закрашены после революции, а также добавили 150 тысяч элементов из хрусталя в светильники
После Октябрьской революции Большой театр стал местом проведения заседаний ВЦИК, Всероссийских съездов Советов, конгрессов Коминтерна. В связи с этим, число сидячих мест было увеличено до 2185. В ходе реставрации было решено вновь вернуться к дореволюционному количеству сидений для зрителей После Октябрьской революции Большой театр стал местом проведения заседаний ВЦИК, Всероссийских съездов Советов, конгрессов Коминтерна. В связи с этим, число сидячих мест было увеличено до 2185. В ходе реставрации было решено вновь вернуться к дореволюционному количеству сидений для зрителей
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Здание Государственного академического Большого театра, 2020 год
После пожара 1853 года от Большого театра остались внешние стены и колоннада. На восстановление здания по проекту главного архитектора императорских театров Альберта Кавоса ушло три года. Он увеличил высоту и изменил оформление фасадов. Первой премьерой в новом здании театра стала опера Беллини «Пуритане». На фото: литография с рисунка В.Садовникова «Белое фойе и парадная лестница Большого театра»(1860-е гг.)
После Октябрьской революции Большой театр получил статус «академического». После нескольких лет споров было решено, что с экономической точки зрения закрывать театр нецелесообразно. В 1921 году состояние здания признали «катастрофическим», работы по восстановлению продлились до 1923 года. На фото: охрана Большого театра во время заседания V Всероссийского съезда Советов, 1918 год
В конце XIX века заднюю часть Большого театра перестроили по плану архитектора Эдуарда Гернета. После появления в стенах театра трещин было решено заменить деревянные сваи, на которых стояло здание, на новый фундамент. На фото: рисунок «Здание Большого театра в 70-х годах XIX века»
После проведения противоаварийных работ архитектором Иваном Рербергом в 1920-х годах были укреплены основания под стенами зрительного зала, восстановлены гардеробы, перепланированы лестницы театра, появились новые помещения для репетиций и уборных. Капитальная реконструкция сцены прошла в 1938 году. На фото: праздничное оформление здания Большого театра 7 ноября 1934 года
Большой театр закрыли на ремонтные работы за два месяца до начала Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года фасадную стену здания и вестибюль разрушил снаряд нацистской авиации. К восстановительным работам приступили на следующий год. В 1943 году первой постановкой на сцене театра после начала войны стала опера Михаила Глинки «Жизнь за царя», которой дали новое название «Иван Сусанин». Хитами послевоенного времени стали балеты «Золушка», «Ромео и Джульетта» и опера «Борис Годунов». На фото: здание Большого театра, 1947 год
Балерина, народная артистка РСФСР Ольга Васильевна Лепешинская в гримерке Большого театра перед выходом на сцену, 1948 год
В середине 1950-х годов по проекту художника Федора Федоровского для Большого театра был создан новый парчовый занавес, который стал одним из ключевых элементов оформления сцены. В 1958 году прошла первая послевоенная капитальная реставрация, в ходе которой у здания появилась система кондиционирования. На фото: фрагмент квадриги на фронтоне Большого театра, 1961 год
В 1960 году помещение декорационного зала под крышей театра переоборудовали под большое пространство для репетиций. В последующие годы из-за работ по реконструкции строители разобрали капители, фронтон и карниз здания. На фото: здание Большого театра, 1969 год
С начала 1960-х годов руководство СССР искало возможность вернуть Большой театр на международную арену. После обмена стажерами с итальянским театром «Ла Скала» труппа из Милана выступила на главной оперной сцене Москвы. «Выступления театра «Ла Скала» в Москве, транслировавшиеся на всю страну по радио, снятые на телевидении, сделали для всех очевидным то, что прежде было известно лишь узкому кругу любителей оперы. Гастроли 1964 года стали для Большого театра роковым рубежом, ослепительным моментом истины, когда от сравнений уже невозможно было укрыться в темноте собственной неосведомленности», — вспоминал певец Владимир Атлантов
Большому театру пришлось избавиться от настенных шелковых панно, изготовленных еще к коронации Николая II. В первый раз они пострадали в 1920-х годах во время ликвидации гербов Российской империи, а в семидесятые годы пришли в негодность после того, как их решили сдать в химчистку. На фото: Народный артист РСФСР танцовщик Марис Лиепа в своей гримерной в Большом театре перед выходом на сцену, 1971 год
По замыслу архитектора Осипа Бове, занимавшегося реконструкцией Большого театра после пожара 1812 года, в композиционный ансамбль вокруг здания должна была войти большая прямоугольная площадь. Эта территория получила название Петровской площади и была закрыта для обычных посетителей до 1911 года. После революции ее переименовали в площадь Свердлова, а в новейшей истории стали называть Театральной площадью. На фото: сквер на площади Свердлова перед Большим театром, 1967 год
Реконструкция театра, начавшаяся в 1960-х годах, была завершена к 1975 году. В преддверии 200-летия театра были отреставрированы зрительский и Бетховенский залы. Тем не менее, архитекторам и строителям не удалось избавиться от неустойчивости фундамента и нехватки помещений. На фото: зрительный зал Большого театра, 1973 год
В ходе подготовки к празднованию 850-летия Москвы перед Большим театром был открыт «Театральный» фонтан. Три чаши фонтана с вазами были установлены на подиуме перед входом в здание, в них разместили светильники
В 2002 году в Большом театре состоялось открытие Новой сцены. Через три года после этого здание закрыли для новой большой реконструкции. На фото: один из буфетов Большого театра, 2004 год
По оценкам экспертов, изношенность Большого театра к началу XXI века составляла от 50% до 70%. В предложенном проекте реконструкции предлагалось провести реставрацию зрительской части и серьезно реконструировать сценическую часть, углубить подземное пространство театра и при этом сохранить его исторический облик. На фото: реставрационные работы в 2010 году
Здание Большого театра перенесли с временных опор на постоянный фундамент через четыре года после начала реставрации. С 2009 года каждый день в нем работали более трех тысяч профессионалов. На фото: реставратор полирует лестницу Большого театра, 2010 год
В ходе реставрации в Большом театре были введены в эксплуатацию современные технологии устройства сценического пространства для осветительных приборов и аппаратуры для спецэффектов. Оркестровую яму увеличили для исполнения масштабных произведений коллективами составом до 130 музыкантов. На фото: зрители в зале во время торжественного гала-концерта в честь открытия исторической сцены Большого театра после шестилетней реконструкции, 2011 год
В 2016 году Большой театр отметил пятилетие с окончания реставрационных работ спектаклями «Царская невеста» и «Драгоценности». Благодаря видеотрансляции на Театральной площади, их могли бесплатно посмотреть все желающие. На фото: внутреннее убранство гардероба Большого театра, 2016 год
Большая часть основных помещений театра были восстановлены в 2010 году: главный вестибюль, Белое фойе, Хоровой, Экспозиционный, Круглый и Бетховенский залы. На фото: лестница и интерьер Белого фойе Большого театра, 2017 год
По словам ответственных за проведение работ, залы Большого театра привели в соответствие с тем, как они выглядели на коронации Николая II. В частности, для этого в фойе восстановили росписи, которые были закрашены после революции, а также добавили 150 тысяч элементов из хрусталя в светильники
После Октябрьской революции Большой театр стал местом проведения заседаний ВЦИК, Всероссийских съездов Советов, конгрессов Коминтерна. В связи с этим, число сидячих мест было увеличено до 2185. В ходе реставрации было решено вновь вернуться к дореволюционному количеству сидений для зрителей
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