Яйца после поста «бьют» по поджелудочной: эндокринолог — о народном блюде россиян

Сколько яиц можно съедать без вреда для здоровья, влияет ли любовь к яичнице на уровень холестерина в крови и как вводить яйца в рацион после поста — в материале «Газеты.Ru».

С точки зрения диетологии, яйцо — уникальный продукт, поскольку сочетает в себе пользу белков и жиров. Причем, как уверяет Елена Островская, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (ЕМС), принципиальной разницы в составе между куриным и перепелиным яйцом нет, они одинаково полезны.

Также, по мнению врача, не имеет смысла выяснять, что полезнее — белок или желток: «Яичный белок — эталон по составу аминокислот. Они необходимы для построения мышечной ткани, ферментов, гормонов, органов в целом. Что касается желтка, в нем содержится холестерин, холин, лецитин».

В чем польза холина и лецитина

Важный компонент желтка холин — вещество, которое иногда еще называют витамином В4. «Он входит в состав ацетилхолина — нейромедиатора, вещества, которое участвует в передаче нервных импульсов и напрямую связано с работой мозга, памятью, возможностью концентрировать внимание, скоростью реакции», — объяснила Елена Островская.

Лецитин — натуральный антиоксидант. Это вещество стимулирует процесс клеточной регенерации, обеспечивает нормальное функционирование центральной нервной системы, головного мозга, важен для работы печени (является мощным гепатопротектором) и репродуктивной системы. «Прием лецитина может быть рекомендован, например, женщинам с предменструальным синдромом», — указала эндокринолог.

Как быть с холестерином

В последние годы доводы о вреде холестерина (в желтке куриного яйца чуть больше половины дневной нормы холестерина) постоянно оспариваются. Например, мета-анализ, проведенный в 2015 году, не подтвердил четкой связи между ежедневным потреблением яиц и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Холестерин, который мы потребляем с пищей, несильно влияет на уровень этого вещества в крови. Это связано с тем, что в организме человека холестерин синтезируется главным образом в печени. Интересно, что у строгих веганов, которые вообще не употребляют холестерин (как животный жир), как правило, уровень холестерина повышен, потому что печень пытается как-то компенсировать этот дефицит», — объяснила врач.

В любом случае важно разобраться в причинах повышенного уровня холестерина. Согласно рекомендациям экспертов NCEP ATP III (The National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III — «Газета.Ru»), этот показатель не должен превышать 5,2 ммоль/л.

«Если речь идет о генетических особенностях метаболизма липидов (нужно сделать соответствующий анализ), скорее всего, будет показана строгая диета. В случае повышенного уровня холестерина на фоне злостного нарушения режима питания нужно будет пересдать этот анализ, предварительно убрав из рациона фастфуд, алкоголь и другие продукты. Но лишать человека такого полезного продукта питания, как яйцо, не стоит», — сказала Елена Островская.

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Сколько яиц можно съедать без ущерба для здоровья

Эндокринолог придерживается позиции, что при определении безопасной нормы яиц не совсем правильно ориентироваться на уровень общего холестерина. Да, действительно считается, что для низкого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний уровень общего холестерина не должен превышать 5,2 ммоль/л. Но нужно помнить, что этот показатель складывается из разных фракций холестерина: «Сюда могут входить и липопротеины высокой плотности, которые принято для простоты называть «хороший холестерин», и липопротеины низкой плотности, триглицериды, не лучшим образом влияющие на сосуды (они участвуют в образовании атеросклеротических бляшек)».

По мнению Островской, в идеале нужно сделать липидный профиль (скрининговое исследование сыворотки крови, когда определяется содержание жиров разных фракций).

«Даже если у человека уровень холестерина пограничный, никто не мешает ему съедать одно полноценное куриное яйцо в день или 2-3 яйца в неделю. Совсем лишать себя яиц не нужно. Особенно это касается женщин во второй фазе цикла, когда требуется активный синтез прогестерона. Здесь холестерин, содержащийся в яйце, да и другие компоненты из желтка яйца, крайне нужны», — объяснила врач.

Что касается будущих мам, то во время беременности употреблять яйца можно и нужно: «Холин и лецитин, холестерин — все это нужно для гармоничного развития плода (в том числе, и для развития головного мозга плода) и для женщины, организм которой испытывает большие нагрузки в этот период».

Кому яйца противопоказаны

Не стоит есть яйца людям с аллергией. Как правило, аллергеном является белок яйца. «К слову, у людей с аллергией на куриный белок может быть тяжелая поствакцинальная реакция. Особенно она может быть яркой на вакцину, которая делается на основе куриного белка», — отметила Островская.

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Кроме того, по словам врача, стоит ограничить употребление яиц при обострении холецистита и каких-либо заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения.

Как потреблять яйца после поста

Яйца после длительного воздержания от продуктов животного происхождения (особенно не одно, а несколько) — большой удар для поджелудочной железы. «Я бы порекомендовала выходить из поста диетическим омлетом из одного яйца. Есть такое блюдо с добавлением молока в течение первой недели (допустимо раз в два дня). И только потом переходить к обычной норме яиц», — объяснила эндокринолог.

Врач призывает людей, у которых проблемы с желчным пузырем, не завтракать жареным яйцом и кофе. «Это вызовет достаточно сильное сокращение желчного пузыря и может спровоцировать приступ холецистита», — предупредила Островская.