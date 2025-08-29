Почему спасать еду важнее, чем сортировать пакеты

Сегодня, когда говорят о защите окружающей среды, в первую очередь собираются защищать ее от отходов пластика. В коллективном сознании корень зла — пакеты, бутылки и одноразовая посуда. На самом же деле их часть в общем объеме отходов — на уровне погрешности. А вот 40% всей мусорной корзины человечества — это органика. Иными словами, еда, которую мы не съели.

«В России, как и в мире, ежегодно выбрасывают колоссальное количество еды, — рассказывает Александра Купман, директор АНО «Фудшеринг». — Весь этот объем образуется на разных этапах, от момента, когда сажают семечко, до того, как продукт оказался у нас в холодильнике. И на каждом этапе у него есть шанс отправиться на помойку. Этот объем отходов посчитан, и он составляет 17-19 млн тонн в год» (по данным Минприроды. — ред.).

Многие говорят о проблеме пластикового загрязнения, вреда пластика и сортировки отходов. Но именно еда оказывалась за бортом обсуждения, подчеркивает эксперт.

«На самом деле она образует огромную часть того, что мы действительно выкидываем. И если стекло, пластик, бумагу и металл сортируют и перерабатывают, то с едой так не происходит. Свалки — источники антисанитарии, они загрязняют почву, воздух, воду. Так получаем негативный эффект от еды уже после того, как отправили ее в мусорное ведро».

close Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Фактор отходов

1 млрд тонн в год на общую сумму 1 трлн долларов, или ⅓ всей произведенной на Земле пищи, — так оценивает ООН общие потери продуктов. И при этом почти 800 млн людей на Земле голодают.

Из общего количества пищевых отходов в 2022 году 60% пришлось на долю домохозяйств, а предприятия общественного питания и розничной торговли утилизировали 28% и 12% продуктов и готовых блюд соответственно.

АНО «Фудшеринг» провело исследование — как готовая еда влияет на окружающую среду с учетом ее полного углеродного следа. В нем эксперты, в том числе, сравнивали углеродный след борща, бургера и салата с тунцом в разных условиях. Выводы любопытные:

• домашнее приготовление связано с высоким уровнем отходов: на 100 г готовых блюд приходится 15–27 г пищевых отходов (кулинарные навыки потребителей не так высоки, необходимо купить много новых ингредиентов, остатки которых идут в помойку, кроме того, не все могут точно рассчитать, сколько они съедят);

• доставка из крупных сетевых ресторанов и магазинов сокращает пищевые отходы за счет более точного прогнозирования спроса и оптимального использования ингредиентов. Однако это создает дополнительную нагрузку на транспорт: выбросы в граммах CO₂-эквивалента на порцию в десятки раз выше, чем при домашнем приготовлении или покупке кулинарии по дороге домой;

• готовая еда из супермаркетов оказывается наиболее энергоэффективной, особенно учитывая только этап приготовления (0–40 г CO₂–эквивалента на порцию), но если еду доставляют на автомобиле, эффект практически обнуляется.

close Mandy Cherundolo/Shutterstock/FOTODOM

Эффект экономики и экологии

Выброшенная еда — совсем не шутки. Килограмм мяса в мусорном ведре — это 36 кг CO₂.

В целом на органические отходы приходится 8–10% глобальных выбросов парниковых газов — это в пять раз больше, чем производит авиаотрасль и чуть больше, чем цементная промышленность и черная металлургия.

Учитывая, что для производства продуктов питания требуются огромные ресурсы, пищевые отходы становятся равны неэффективному использованию земли, воды, энергии и рабочей силы. А это — огромные экономические последствия. Ущерб мировой экономике от продовольственных отходов оценивается примерно в 1 трлн долларов. В свою очередь, сокращение органических отходов — важное звено в борьбе с изменением климата и снижением углеродного следа.

«Если мы сейчас сократим потери и порчи продовольствия наполовину (а они в глобальных продовольственных цепях достигают 25-30%), то, во-первых, в разы сократим число голодающих, во-вторых, намного уменьшим выбросы в сельскохозяйственной отрасли», — уверен глава российского отделения FAO (Продовольственная организация ООН) Олег Кобяков.

В том, чтобы на полигоны попадало меньше органики, огромную роль играет упаковка. Ее главная роль — даже не быть экологичной или перерабатываемой, хотя это, разумеется, важно, а сделать так, чтобы продукт в ней не стал отходом.

Если заменить традиционную на сегодня упаковку другим материалом, это приведет к кратному увеличению отходов — к 2030 г. их количество может достичь 21 млрд тонн.

И напротив — продукты в барьерной полимерной упаковке, в которой нет доступа кислорода, а внутри сохраняется газодинамическая среда, хранятся дольше — до полугода вместо нескольких дней. Это помогает сокращать потери примерно на 16%.

close Sergey Ryzhov/Shutterstock/FOTODOM

При этом важно понимать роль именно биопластика и барьерной упаковки, которая помогает продлить срок хранения продуктов, сокращая количество пищевых отходов и, соответственно, негативный экологический эффект.

Еще один факт: из-за порчи продуктов 1/3 бюджета домохозяйства, выделенного на еду, теряется из-за испорченных продуктов. Если отказаться от традиционной упаковки, эти потери составят уже 2/3.

«Что может сохранить еду от порчи, а значит, и спасти семью — от бессмысленных трат, а окружающую среду — от тяжелой нагрузки в виде органических отходов, причины загрязнения почв и вод ядовитым инфильтратом, пожаров и выделения «свалочных газов» на полигонах ТБО? Первое — осознанное потребление, а второе, — и самое главное, — барьерная упаковка, как правило, пластиковая, которая продлевает срок годности продуктов от 10% до 300%. Поэтому спасать еду гораздо важнее, чем просто сортировать пакеты или пустые полиэтиленовые бутылки», — сообщила Газете.ру Ольга Анищенкова, руководитель направления «Продукты питания» фонда «Закон и здоровье».

Фактор распределения и переработки

И если в Европе и США почти вся продукция упакована, то российский рынок отстает на 10–15 лет. Но что кроме упаковки поможет спасти еду от мусорного полигона? Фудшеринг — так считает директор одноименного АНО Александра Купман: «По опросам россияне очень поощряют бережное отношение к еде по социальным, этическим соображениям. И если бы мы отправили те миллионы тонн выброшенных, но еще годных к употреблению продуктов, не в помойку, а вовремя подхватили, распределили и спасли, то мы могли бы накормить всех тех людей, которым на эту еду не хватает денег».

Кроме того, органику можно перерабатывать: сушить, а затем делать комбикорма и добавки для животных. Можно делать из них удобрения для технических культур: льна, конопли.

В странах ЕС ежегодно утилизируют 70 млн тонн органических отходов, причем 2/3 из них идут на промышленное компостирование (микроорганизмы перерабатывают испорченную еду в удобрение). Еще треть сбраживают без доступа кислорода — получаются компост и биогаз. Российский экологический оператор сообщил, что на конец 2024 года в стране работает 26 объектов по компостированию отходов на 3,5 млн тонн в год. Из компоста делают искусственный грунт, его используют в дорожном строительстве и благоустройстве.

close

Мощности по переработке органических отходов в России постепенно растут, что соответствует национальным экологическим целям на 2030 год и позволит значительно снизить количество отходов, попадающих на полигоны.

Фактор экологии жилья

Есть и еще один социальный фактор, который просто обязывает нас не отправлять органические отходы на свалки: чем больше мусорный полигон, чем ближе он к жилью, тем быстрее дешевеют квадратные метры в жилом секторе. Вспомнить только историю с полигоном ТБО «Малинки» в Краснопахорском поселении ТиНАО. Старый полигон «Ново-Сырово», располагавшийся в Подольске, представлял опасность для соседних домов — он был источником свалочного фильтрата, ядовитых веществ и зловонного запаха. На новый полигон «Малинки» стали свозить мусор из Климовска, Подольска и Троицка.

За все время территория площадью 53 га приросла еще 14 га, что сопоставимо с 20 футбольными полями. Гора мусора по высоте достигла девятиэтажного дома. Здесь захоронено свыше 1 млн тонн мусора. Пока мэр Собянин не распорядился законсервировать полигон, жители окрестных коттеджных поселков едва ли не бунтовали, а многие пытались с дисконтом сбыть добротные дома и таунхаусы.

close «Газета.Ru»

Растет и уровень заболеваемости от соседства с мусорными полигонами. Ряд исследований (например, «Географическая плотность свалок и риск врожденных аномалий в Англии») указывает на повышенный риск рождения младенцев с органическими дефектами у женщин, живущих в радиусе 2 км от свалок с опасными отходами. Это дефекты строения нервной трубки и абдоминальной стенки, гастрошизис, эмбриональная грыжа, низкий и очень низкий вес при рождении.

Захоронение мусора опасно для климата и для здоровья людей. Поэтому делайте со своей стороны то, что можно: не покупайте слишком много продуктов, сохраняйте остатки и не выбрасывайте пищевые отходы в контейнер со вторсырьем. Акцентируйте внимание на осознанном потреблении и понимании роли переработки пластика в комплексной борьбе за более чистую планету.