«Явиться, к сожалению, не получится»: Славу Комиссаренко обвинили в оскорблении Лукашенко СК Белоруссии начал заочное производство против стендап-комика Комиссаренко

Следком Белоруссии заочно начал спецпроизводство в отношении стендап-комика Славы Комиссаренко. В ведомстве рассказали, что юмориста обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, а также клевете в отношении президента Белоруссии и оскорблении главы республики. Ранее Комиссаренко сообщал, что уехал из России из-за преследования со стороны белорусского КГБ. Однако в ведомстве эту информацию назвали чушью и бредом.

Следственный комитет Белоруссии начал заочное спецпроизводство в отношении стендап-комика Вячеслава Комиссаренко. Об это сообщило издание «Наша Нива» со ссылкой на ведомство.

В отношении Комиссаренко возбудили уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии. Его обвиняют в разжигании социальной вражды и розни (ч. 1 ст. 130), а также клевете в отношении президента Белоруссии (ч. 2 ст. 367) и оскорблении главы республики (ч. 1 ст. 368). По этим статьям комику может грозить до шести лет лишения свободы.

Отмечается, что Комиссаренко 15 августа включили в список лиц, в отношении которых начато спецпроизводство. Следствие предложило юмористу явиться в Центральный районный отдел Следственного комитета по городу Минску.

«Приглашали явиться, но у меня, к сожалению, не получится,» — прокомментировал обвинения комик в соцсетях. Комиссаренко не приезжает в Россию и Белоруссию с января 2022-го года.

Начало карьеры и шутки про Чик Чирика

Слава Комиссаренко родился в 1985 году в Минске. В 2003-м поступил в Белорусский государственный экономический университет на факультет промышленного маркетинга и коммуникаций. В университете Комиссаренко познакомился с Дмитрием Невзоровым, вместе с которым создал дуэт «Совесть». Поначалу они выступали на студенческой сцене, но уже в 2008-м дебютировали в программе «Смех без правил» на ТНТ. Со временем дуэт стал появляться и в других российских юмористических шоу.

Вскоре Комиссаренко начал выступать отдельно и стал постоянным резидентом Stand Up на ТНТ. Одной из центральных тем его монологов была пародия на президента Белоруссии Александра Лукашенко, которого комик называл «Чык Чырыком».

В 2020 году Комиссаренко ушел с ТНТ по собственному желанию и создал свой YouTube-канал. В том же году в выпуске шоу «Что было дальше?» юморист в очередной раз пошутил над Лукашенко, заявив, что у президента Белоруссии «фляга свистит». Юморист также высказался на тему митингов в республики после президентских выборов.

После этого в январе 2021-го Комиссаренко в одном из своих выступлений рассказал, что ему запретили выступать в родной стране:

«Вот что произошло: теперь все мои концерты в Белоруссии запрещены, отменили мое гастрольное удостоверение. И, кажется, я знаю, кто поставил один «дызлайк».

Как сообщало издание Tut.by, организаторам концертов комика пришло письмо из управления культуры Мингорисполкома, в котором говорилось, что выступления Комиссаренко отменили после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной Сети интернет». При этом, по данным РБК, организаторы концертов юмориста в Гомеле и Витебске не получали от властей подобных сообщений, а выступления отменили по собственной инициативе.

Преследование КГБ

Несмотря на отмену концертов пародировать Лукашенко в своих выступления Комиссаренко не перестал. В ноябре 2021 года он дал интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом), где рассуждал о действующей в Белоруссии власти. Этот выпуск в республике позже признали экстремистским.

В январе 2022-го Комиссаренко, у которого на тот момент уже было российское гражданство, сообщил, что уехал из России на Украину из-за преследования со стороны белорусского КГБ.

«Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ. <…> Вы думаете, наверное, за что? За шутки!» — заявил комик на своем концерте в Киеве.

По его словам, об объявлении в розыск ему сообщили его подписчики в соцсетях. Они предупредили, что белорусские спецслужбы намеревались вывезти Комиссаренко из России на родину. Он также уточнил, что сотрудники белорусского КГБ звонили и писали ему сообщения. При этом ведомство в комментарии РБК опровергло информацию о преследовании комика, заявив, что это «полная чушь и бред».

Тем не менее уже в феврале 2022-го года журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что в отношении Комиссаренко в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье о клевете на президента республики.

После начала спецоперации на Украине комик уехал в Польшу, где жил некоторое время, а затем переехал в Турцию. Комиссаренко продолжает выступать с концертами за рубежом. Ближайшие его выступления, запланированные на сентябрь, пройдут в Латвии, Чехии и Великобритании.