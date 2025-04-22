Славу Комиссаренко объявили в межгосударственный розыск

Белорусский комик Слава Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по уголовному делу, открытому в отношении него на родине. Об этом сообщило ФСБ РФ.

»Вячеслав Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь (клевета в отношении президента Республики Беларусь)», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что Комиссаренко и другого комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства за угрозу национальной безопасности РФ.

Комиссаренко заочно приговорен к шести годам лишения свободы в Белоруссии. Минский городской суд 30 декабря признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Белоруссии. Дело было возбуждено по статьям — о разжигании вражды, а также об оскорблении и клевете в отношении президента Александра Лукашенко.

Ранее уехавший из России комик-иноагент назвал бесполезным высшее образование.