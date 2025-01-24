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Славу Комиссаренко включили в список экстремистов в Белоруссии

МВД Белоруссии включило комика Славу Комиссаренко в список экстремистов
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Слава Комиссаренко/YouTube

Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии. Информация об этом появилась на сайте республиканского МВД.

Комика Комиссаренко заочно приговорили к шести годам лишения свободы. Минский городской суд 30 декабря признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Белоруссии.

Дело было возбуждено по статьям — о разжигании вражды, а также об оскорблении и клевете в отношении президента Александра Лукашенко.

После вынесения приговора Комиссаренко разместил поддельную справку на имя Лукашенко, в которой утверждается, что глава республики не является «Чык — Чырыком», а все любые противоположные заявления — клевета.

На шуточном документе стоит печать Минского городского суда, который приговорил Комиссаренко к сроку.

Ранее Лукашенко заявил о желании белорусских националистов создать в Литве анклав «Беларусь 2».

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