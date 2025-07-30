Лишенный гражданства РФ Комиссаренко готов «крошить» лица за польский ВНЖ

Комик Комиссаренко пожаловался, что получит польский ВНЖ только через 4 года

Стендап-комик Слава Комиссаренко понадеялся в рамках своего выступления «Спасибо, у меня все» в Варшаве, опубликованного на YouTube, что ему не придется покидать Польшу, если начнется третья мировая война.

«Очень надеюсь, что никакой третьей мировой не будет», — высказался комик, пошутив: «Мне еще четыре года ждать документы, поэтому я буду тут крошить лица за свой ВНЖ».

В апреле 2025 года Комиссаренко и другого комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства по инициативе ФСБ на основании того, что их действия создают угрозу нацбезопасности страны. Им также запретили въезд в Россию.

Кроме того, Комиссаренко обвиняется в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его заочно приговорили к шести годам колонии и объявили в межгосударственный розыск.

Юрист Соловьев заявил, что Комиссаренко и Романов не смогут вернуть российское гражданство.

В конце августа 2024 года Комиссаренко жаловался на жизнь за границей — он сравнивал жизнь в Турции с абсолютным хаосом. Комик отмечал, что ему было «очень тяжело» находиться в Стамбуле, где люди часто нарушают закон.

Ранее телеведущая Барановская заявила, что попала в эпицентр землетрясения на Камчатке.