Уехавший в Европу комик о жизни за границей: «Непонятно где живу»

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко признался, что часто переезжает в эмиграции. Об этом он рассказал на YouTube-шоу «Локал Live».

«Потому что я непонятно где живу. Сегодня там, завтра тут. Вот вообще вышел из темноты в Варшаве», — поделился юморист.

Об этом Комиссаренко рассказал после предложения коллеги по комедии Идрака Мирзализаде создать клуб за рубежом. Стендап-комик заявил, что ему понравилась идея Мирзализаде, поэтому он готов помочь реализовать проект финансово. При этом Комиссаренко не будет полноценно заниматься деятельностью клуба, поскольку часто переезжает.

В конце августа Слава Комиссаренко сравнил жизнь в Турции, где прожил год, с абсолютным хаосом. Он признался, что ему было «очень тяжело» находиться там. Также юморист рассказал, что в Турции часто нарушают закон.

До этого СК Белоруссии обвинил Комиссаренко в нарушении трех уголовных статей, в том числе в оскорблении президента страны Александра Лукашенко. Комику может грозить до шести лет лишения свободы.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии из-за шуток про Лукашенко. Тогда же ему запретили выступать на родине.

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