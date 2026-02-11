Размер шрифта
В Волгоградской области эвакуировали жильцов поврежденного от удара ВСУ дома

В Волжском эвакуировали жителей поврежденного дома и закрыли детский сад
Антон Вергун/РИА Новости

В Волжском Волгоградской области жителей дома, поврежденного от удара дрона Вооруженных сил Украины, эвакуировали. Также был закрыт детский сад, сообщила пресс-служба мэрии.

«Для обеспечения безопасности жильцов поврежденного дома организована их эвакуация. Для жителей был развернут пункт временного размещения. Территория МКД оцеплена, силами экстренных служб проводится обследование и оценка повреждений», — говорится в сообщении.

Детский сад №48 «Ягодка» закрыли на один день — он не работает в среду, 11 февраля. Детей принимают в соседнем саду №89.

В ночь на 11 февраля Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Над регионом, по информации Минобороны России, было сбито 49 вражеских БПЛА.

По словам губернатора региона Андрея Бочарова, в Волжском осколки сбитого дрона повредили квартиры в жилом доме на улице Карбышева. Один из беспилотников упал на территорию детского сада «Ягодка».

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее на территории завода в Волгограде произошел пожар.
 
