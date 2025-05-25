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Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Тверью

Губернатор Руденя сообщил о восьми сбитых БПЛА над Тверью
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Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Тверью. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Руденю.

В 02:47 мск появилась информация, что над территорией Твери в районе Мигалово силами ПВО сбито пять БПЛА. По данным властей, пострадавших и разрушений не было.

Через 13 минут Руденя сообщил о ликвидации еще трех дронов в том же районе. Работа сил ПВО, уточнил губернатор, продолжается.

Незадолго до этого жители Твери рассказали о налете беспилотников на город. По словам очевидцев, в небе раздались несколько взрывов, а в районе одной из воинских частей слышна стрельба по БПЛА.

Вечером 24 мая дежурные средства ПВО за четыре часа уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников. Больше всего дронов российские военные ликвидировали над Брянской областью — 30.

Ранее украинский дрон атаковал сотрудников МЧС в Белгородской области.

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