Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник в Твери

Губернатор Руденя: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Твери

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат в Твери. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Губернатор Игорь Руденя: ПВО Минобороны ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат», — говорится в публикации.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

До этого Руденя сообщил, что российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Тверской области. В районе Твери было сбито пять БПЛА. В районе Конаковского округа средства ПВО сбили еще три беспилотника.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву.

Жители города Ельца в Липецкой области сообщили о массированной атаке украинских беспилотников. Начиная с 23:50 в городе несколько раз срабатывала сирена воздушной тревоги, а в небе были слышны пролеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВСУ несколько часов атаковали Тамбовскую область.