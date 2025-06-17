На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО уничтожили еще один беспилотник в Твери

Губернатор Руденя: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник в Твери
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат в Твери. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«Губернатор Игорь Руденя: ПВО Минобороны ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат», — говорится в публикации.

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.

До этого Руденя сообщил, что российские силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Тверской области. В районе Твери было сбито пять БПЛА. В районе Конаковского округа средства ПВО сбили еще три беспилотника.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву.

Жители города Ельца в Липецкой области сообщили о массированной атаке украинских беспилотников. Начиная с 23:50 в городе несколько раз срабатывала сирена воздушной тревоги, а в небе были слышны пролеты беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВСУ несколько часов атаковали Тамбовскую область.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами