Названо число пострадавших при атаке беспилотников на Торопец

В результате атаки беспилотников на Торопец Тверской области пострадали 17 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, среди пострадавших было трое детей. Во многих домах выбило окна, над городом виден дым. Из населенного пункта были эвакуированы порядка трех тысяч человек. Въезд в Торопец перекрыт.

В ночь на 18 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения из Торопца. Город подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Эвакуация проводится с территории, где работают силы противовоздушной обороны (ПВО) и локализуется пожар.

В свою очередь, дочь жителя Торопец София рассказала «Газете.Ru», что очевидцы заметили порядка 15 беспилотников во время ночной атаки на город. От осколков беспилотников пострадала не только база с боеприпасами, но и ряд жилых домов Торопца и соседних деревень, рассказала она.

Ранее сообщалось, что из-за падения беспилотника в Торопце начался пожар.