Выведут средства за границу: суд отказался снимать арест с активов Чубайса

Суд в Москве счел, что Чубайс выведет активы из России после снятия с них ареста

Арбитражный суд Москвы отказал в снятии ареста с активов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса и семи других фигурантов дела на сумму более 5,6 млрд рублей. По версии суда, ответчики не заинтересованы в сохранении активов в России и могут вывести их за границу. Иск связан с проектом по производству гибких планшетов, финансирование которого, как утверждает «Роснано», велось через зарубежные компании и не принесло результатов.

Арбитражный суд Москвы отказался снимать арест с активов бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и семи других фигурантов дела на сумму 5,6 млрд рублей . Суд отметил, что ответчики, включая Чубайса, могут попытаться вывести эти средства за границу в случае снятия ареста, поскольку не заинтересованы в сохранении имущества на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

«Роснано» подало иск к Чубайсу и бывшему руководству компании. Суд уже арестовал у них несколько миллиардов Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Анатолия Чубайса и ряда бывших руководителей «Роснано»... 06 апреля 05:51

Ссылаясь на материалы СМИ, суд сообщил, что часть ответчиков находится за пределами России, а в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела: в частности, из РФ уехали Чубайс и Юрий Удальцов (бывший член правления компании «Роснано»).

Против Олега Киселева и Бориса Подольского возбуждены уголовные дела. Первый покинул страну и объявлен в международный розыск, а второй находится под арестом.

«Ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у «Роснано» есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации», — говорится в решении суда.

Суд арестовал активы Чубайса и ряда бывших руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд рублей в начале апреля. 2 мая экс-глава «Роснано» направил ходатайство с требованием снять арест с его активов.

Иск «Роснано» Чубайс счел изначально необоснованным, а предположение о его намерении уклониться от взыскания и скрыть активы — недоказанным.

Дело о планшетах

Дело «Роснано» касается убытков, понесенных в результате неудачного проекта по производству гибких планшетов для школьников, реализуемого дочерней компанией Plastic Logic. Компания требует взыскать с Чубайса и других ответчиков 3,892 млрд рублей и $20,4 млн.

Следствие полагает, что в 2017 году злоумышленники предоставили недостоверные сведения о финансовом положении компании, чтобы скрыть неудовлетворительные результаты экономической деятельности. Это позволило им избежать отзыва государственных гарантий и привлечь дополнительное финансирование. В 2022–2024 годах государство выделило компании свыше 43 млрд рублей.

В «Роснано» заявили, что инвестиции в рамках этого проекта уходили в компании, зарегистрированные за рубежом. Финансирование продолжалось более 10 лет «несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность».

Отъезд из России

Анатолий Чубайс, ранее занимавший пост главы «Роснано», в марте 2022 года уехал из России после отставки с должности специального представителя президента по устойчивому развитию. По данным СМИ, его отъезд был связан с несогласием с началом военной операции.

Впоследствии Чубайса заметили в Израиле, где, по сообщениям, он принимал участие в создании Центра российских исследований при Тель-Авивском университете. Однако сам Чубайс опровергал информацию о наличии у него израильского гражданства и собственности в этой стране.

В октябре 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию . Он обвинил бывшего главу «Роснано» в неэффективной реформе энергетической отрасли в бытность руководителем РАО «ЕЭС России». По словам Володина, в результате этой реформы многие ее участники обогатились, не обеспечив при этом обещанного увеличения мощностей.

«Что нарастили-то? В атомной энергетике вводятся новые мощности, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор. Поэтому давайте вещи называть своими именами. Где Чубайс? Вот берите его, экстрадируйте», — сказал тогда Володин.