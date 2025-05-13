Стало известно, когда Чубайс избавился от всей своей российской недвижимости

Чубайс избавился от всей недвижимости в России в конце 2022 и начале 2023 года

Бывший глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс избавился от всех объектов недвижимости, которыми он когда-либо владел в России, с октября 2022 года по март 2023 года. Об этом на заседании в Арбитражном суде Москвы заявил представитель «Роснано», сообщает РИА Новости.

«Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — сказал юрист.

По его словам, в этот период СМИ предали «широкой огласке» информацию о том, что новый менеджмент «Роснано» инициирует через Генеральную прокуратуру РФ проверку деятельности предыдущего руководства.

13 мая Арбитражный суд Москвы отказал Чубайсу в снятии ареста с его счетов и имущества на 5,6 млрд рублей. Однако частично изменил обеспечительные меры, оставив арест денежных средств в пределах суммы иска, но за исключением 50% заработной платы или иных доходов бывшего главы «Роснано».

В начале апреля Арбитражный суд Москвы арестовал имущество Чубайса и ряда экс-руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд руб. Обеспечительные меры на общую сумму 5,6 млрд руб. наложены по иску самой самой госкорпорации, которая требует взыскать с ответчиков причиненные убытки в размере около 3,9 млрд руб. и дополнительно $20,45 млн (около 1,7 млрд руб.).

Ранее следствие уличило экс-замглавы «Роснано» в попытке скрыть имущество.