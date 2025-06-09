Британский ученый из Израиля. Где сейчас Анатолий Чубайс?

16 июня отмечает свой 70-летний юбилей российский политик и бизнесмен Анатолий Чубайс. Он вошел в историю страны как реформатор, чьи идеи приводили к весьма спорным результатам. Его считают «отцом» приватизации, а также обвиняют в причастности к дефолту 1998 года. Где Чубайс находится сейчас, чем он занимается после «побега» из России — в материале «Газеты.Ru».

Кто такой Чубайс и чем он известен?

Анатолий Чубайс родился 16 июня 1955 года в городе Борисов Белорусской ССР. Его отец, Борис Чубайс, был танкистом, а мать — домохозяйкой. Анатолий закончил Ленинградский инженерно-экономический институт (ЛИЭИ) по специальности «Экономика и организация машиностроительного производства». После выпуска он несколько лет продолжал работать в ЛИЭИ.

В 1979 году Анатолий Чубайс вместе с единомышленниками организовал кружок молодых ученых экономистов, которые искали пути реформирования СССР. С 1982 году кружок стал тесно сотрудничать с московской группой под руководством Егора Гайдара, вместе с которым они разработали программу поэтапных рыночных реформ и представили ее Политбюро в 1985 году. Власти предложения не приняли.

В 1990-1991 годах Чубайс занимал пост сначала заместителя, а потом — первого вице-председателя исполкома Совета народных депутатов Ленинграда. В 1992 году начал работу в Госкомимуществе и был назначен вице-премьером. Кроме того, в 1993 году политик прошел в состав Госдумы от движения «Выбор России».

close Вице-премьер правительства России, председатель Госкомимущества РФ Анатолий Чубайс и губернатор Нижегородской области Борис Немцов на XVIII внеочередном съезде народных депутатов РФ, 1993 год Борис Бабанов/РИА Новости

В 1994 году Чубайс занял пост первого заместителя премьер-министра страны Виктора Черномырдина по вопросам экономической и финансовой политики. В 1995 году политик стал управляющим от России в МВФ, Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

16 января 1996 года президент страны Борис Ельцин отправил Чубайса в отставку с поста первого вице-премьера, обвинив его в провале движения «Наш дом — Россия» на парламентских выборах. Однако скандальное увольнение не помешало Чубайсу уже несколько месяцев спустя возглавить аналитическую группу предвыборного штаба президентской кампании Ельцина.

С 17 марта по 20 ноября 1997 года Чубайс был министром финансов РФ. Ему пришлось покинуть пост из-за скандала с огромным гонораром, полученным за невышедшую книгу о приватизации.

В 1998 году Чубайс перешел на работу в РАО ЕЭС России, где занялся реформированием рынка электроэнергии. Параллельно с этим Анатолий Борисович вел политическую деятельность как сопредседатель партии «Союз правых сил» (СПС). Однако на выборах 2003 года партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не прошла в Госдуму.

close Григорий Сысоев/РИА Новости

В сентябре 2008 года Чубайс сменил сферу деятельности и стал гендиректором госкорпорации «Роснанотех». После преобразования организации в акционерное общество «Роснано» в 2011 году Чубайс стал председателем его правления, а затем — членом совета директоров. Помимо работы на российские компании в 2008-2013 годах Анатолий Борисович входил в наблюдательный совет американского банка J.P. Morgan Chase.

Чубайс руководил «Роснано» до 2020 года, когда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о решении объединить организацию с другими институтами развития в инвестблок на основе ВЭБ.РФ. В декабре того же года Чубайс был назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и покинул эту должность в марте 2022 года.

Почему «во всем виноват Чубайс»?

Известная фраза «Во всем виноват Чубайс» берет свое начало из сатирической телепередачи «Куклы». В 1996 году в одном из выпусков эту фразу сказал игрушечный президент Борис Ельцин, бывший одним из персонажей шоу.

«Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — сказал игрушечный Ельцин.

Эта фраза отсылает к формулировке, с которой Анатолия Чубайса 16 января 1996 года уволили с должности первого заместителя председателя правительства. В указе реального Ельцина говорилось, что политика отправили в отставку «из-за невыполнения ряда поручений главы страны и по причине низкой требовательности к федеральным ведомствам, которые были подконтрольны правительству».

При этом россиянам действительно есть за что не любить Анатолия Чубайса. В 1991 году Чубайс стал главой Госкомитета по управлению государственным имуществом. Именно под его началом в ведомстве реализовывали программу приватизации. В 1992 году появились приватизационные чеки или ваучеры номинальной стоимостью 10 тысяч рублей.

Изначальная идея была такова, что каждый россиянин мог вложить свои ваучеры в акции предприятий, где он работал, а также передавать в чековые инвестиционные фонды, продавать или дарить. Однако обычные люди не разбирались в сложном законодательстве о приватизации и в результате многие просто за бесценок отдавали свои ваучеры.

Чубайс также поддержал идею залоговых аукционов. Когда в 1995 году правительству понадобились деньги, оно начало брать кредиты у коммерческих банков, а в качестве залога передавались акции газовых, нефтяных и металлургических компаний страны. В итоге залоги правительство так и не вернуло, а руководители коммерческих банков получили активы стратегических предприятий практически за бесценок.

В 1998 году Чубайс работал спецпредставителем президента по связям с международными финансовыми организациями и, когда страна оказалась на грани дефолта должен был договориться с МВФ и Всемирным банком об экстренной финансовой помощи России. Однако он так и не смог получить деньги, а потому многие считают его одним из тех, кто был причастен к разразившейся финансовой катастрофе.

С 1998 года Чубайс работал в «ЕЭС России» и провел масштабную реформу энергетической сферы за счет привлечения частных инвестиций. В те года около 20 региональных энергосистем в стране находились в состоянии банкротства. Однако против реформы выступали губернаторы почти всех регионов России, Совет Федерации и Госдума.

В результате реформы рынок электроэнергии был разделен. Государство контролировало сетевую, распределительную и диспетчерскую деятельности, а генерацией и сбытом электроэнергии занимались частные компании. После чего Чубайса обвинили в росте тарифов на электричество и масштабной аварии в энергосистеме Москвы, которая произошла в 2005 году.

Одно из последних «достижений» Анатолия Чубайса — развал государственной компании «Роснано», которая инвестировала в высокотехнологичные проекты для развития нанотехнологий.

close Владимир Путин в Ново-Огарево во время рабочей встречи с генеральным директором государственной корпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом, 2011 год Яна Лапикова/РИА Новости

Государство вкладывало в корпорацию сотни миллиардов рублей, но в 2018 году дотации прекратились и «Роснано» стала выпускать облигации. В 2014–2018 годах корпорация приносила прибыль, но у нее было много долговых обязательств, а в 2016 году стоимость «Роснано» была ниже стоимости долга.

В 2020 году Чубайс покинул должность главы «Роснано» и ему на замену пришел Сергей Куликов. Спустя два года Куликов обратился в прокуратуру с просьбой проверить деятельность компании в 2010-2020 годах. Стало известно, что за 10 лет долг компании составил более 146 млрд рублей, а обслуживание обязательств — 126 млрд рублей.

Где Чубайс сейчас?

В марте 2022 года Анатолий Чубайс покинул Россию вместе с женой Авдотьей Смирновой и обосновался в Израиле. По информации агентства Bloomberg отъезд Чубайса был связан с его позицией по конфликту на Украине.

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После отъезда из России Чубайс решил заняться наукой. Он основал Центр российских исследований при факультете социальных наук Университета Тель-Авива. Организация планирует проанализировать российскую политику после распада СССР в 1991 году.

«Россия во второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно сейчас встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», — сказал Чубайс.

Летом 2023 года Анатолий Борисович опубликовал статью о российской экономике 90-х в журнале РАН «Вопросы экономики», в которой назвал себя «независимым исследователем из Глазго, Великобритания».

В Кремле предпочитают не давать комментарии относительно судьбы Чубайса, но в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 сентября 2023 года президент России Владимир Путин раскритиковал Чубайса за то, что тот «удрал» из страны.

«Там Анатолий Борисович зачем-то прячется <...> Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич, где-то живет там. Зачем он это делает, я не понимаю. Что он удрал?» — сказал Путин.

Российский лидер предположил, что Чубайс боится уголовного преследования из-за проблем в корпорации «Роснано». Путин отметил, что Чубайсу «похоже, явно не удалась» работа во главе компании, так там образовалась огромная финансовая дыра.

В апреле 2025 года арбитражный суд Москвы арестовал имущество Чубайса и ряда экс-руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд руб. Эти меры были наложены по иску самой госкорпорации, которая требует взыскать с ответчиков причиненные убытки в размере около 3,9 млрд руб. и дополнительно $20,45 млн (около 1,7 млрд руб.).

Позже стало известно, что Чубайс избавился от всех объектов недвижимости, которыми он когда-либо владел в России, с октября 2022 года по март 2023 года.