Безработные на «Мерседесах». Матвиенко объяснила, кто должен платить за ОМС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко вновь призвала обязать неработающих россиян платить за полисы ОМС. Объясняя свое предложение, она вспомнила о безработных, «которые ездят на «Мерседесах» и имеют высокие скрытые доходы, например, за сдачу квартиры в аренду. Работа в этом направлении будет вестись «очень аккуратно», заверила Матвиенко. Однако эксперты отреагировали на такое предложение неоднозначно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Безработные» владельцы дорогостоящих автомобилей с высоким скрытым доходом должны самостоятельно платить за полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью mk.ru.

«Выражусь образно. Речь идет о тех неработающих, которые ездят на «Мерседесах», имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему ОМС. Или о тех, например, кто в центре Москвы сдает свою квартиру за 200 тысяч, а «на бумаге» показывает, что за 10 тысяч», — сказала она.

По мнению Матвиенко, для такой категории граждан необходимо найти механизм участия в системе ОМС. Но прежде, чем будет принято окончательное решение, власти изучат этот вопрос и проведут широкую дискуссию, уточнила спикер Совфеда. По ее словам, работа в этом направлении будет вестись «очень аккуратно».

«Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов — пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя (цитируемая и широко известная фраза из статьи Владимира Ленина «Партийная организация и партийная литература» 1905 года. — «Газета.Ru»)», — заметила она.

Матвиенко обратила внимание, что за жителей страны, которые «по определению не могут работать», будет платить государство . К ним она отнесла, в частности, домохозяек, воспитывающих детей, пенсионеров и инвалидов, а также несовершеннолетних и студентов.

Глава верхней палаты парламента напомнила, что за трудоустроенное население взносы в систему ОМС делает работодатель. Однако специалисты рабочих специальностей, учителя и врачи «не должны платить за молодых, здоровых, которые никаких обязательств перед обществом не несут», сказала она.

Сотрудники налоговой службы должны выявлять «недобросовестных граждан» и выводить их из теневой занятости, подчеркнула спикер Совфеда.

В начале октября Матвиенко впервые высказала идею о том, чтобы безработные россияне оплачивали свое медицинское страхование. «Любой здоровый человек» может выделить на ОМС 45 тысяч рублей в год , считает она. По мнению спикера Совфеда, это «не колоссальные средства».

Ее идею поддержали власти Петербурга, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод», — сказал он.

«Сомнительная идея»

Предложение Матвиенко собирать с неработающих россиян деньги за ОМС противоречит конституционным гарантиям, считает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Идея очень сомнительная. Никаких законопроектов на эту тему пока не поступало и, надеюсь, не поступит», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению Куринного, «тунеядцев» нужно выявлять в ходе системной борьбы с теневой занятостью, а не путем «отмены конституционных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи».

Кроме того, после введения платы для безработных за полис ОМС число нелегально занятых россиян может вырасти на 3–6%, или 150–300 тыс. человек, спрогнозировал инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.

Однако введение всеобщего взноса в 45 тысяч рублей в ближайшие два года эксперту кажется маловероятным. В разговоре с «Газетой.Ru» Скуйбеда обратил внимание, что речь идет не о готовом решении, а о попытке выстроить более устойчивую систему финансирования медицины и определить пределы участия граждан в ней.

Вероятно, государство выберет эволюционный путь: постепенное повышение нормативов, пилотные механизмы и точечный контроль, добавил он.

Инициатива способна вызвать «широкий общественный резонанс, протесты и споры», поскольку затрагивает фундаментальные социальные права, предупредил политолог Юрий Самонкин.

«В стране много тех, кто годами не может найти работу по специальности и вынужден переучиваться, а также людей с ограничениями по здоровью, которые получают социальные пособия. Логично, что они не могут и не должны платить за полис ОМС из этих средств», — высказался он в беседе с «АБН 24».

По мнению Самонкина, повышать налоговую базу следует за счет крупных инвесторов, создателей рабочих мест и людей, которые вкладывают в российскую экономику и формируют ее основу, а не за счет социально уязвимых или нестабильно занятых граждан.

Логика инициативы выглядит столь же странной, как если бы государство предложило сделать школьное образование платным, добавил политолог.