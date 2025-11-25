На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отрицают подготовку закона об обязанности безработных платить за ОМС

Депутат Куринный назвал сомнительной идею Матвиенко брать с безработных деньги за ОМС
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Идея председателя Совета Федерации собирать с неработающих россиян деньги за ОМС — «сомнительная» и противоречит конституционным гарантиям. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Идея очень сомнительная. Никаких законопроектов на эту тему пока не поступало и, надеюсь не поступит. «Тунеядцев» надо выявлять в рамках системной борьбы с теневой занятостью, а не путем отмены конституционных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи», — сказал он.

25 ноября Матвиенко в беседе с mk.ru заявила, что для трудоспособных граждан, нигде официально не работающих, нужно ввести механизм участия в системе обязательного медицинского страхования. Она подчеркнула, что статья за тунеядство осталась в СССР, поэтому, если человек не хочет работать, — это его право, но для восстановления справедливости безработным стоит платить за участие в системе ОМС. По мнению сенатора, вкладываться в ОМС должны люди, «которые ездят на Mercedes, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему».

До этого Матвиенко озвучивала эту же инициативу в октябре. Тогда председатель Совфеда говорила, что безработные россияне должны платить «не колоссальные средства» за ОМС — около 45 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме напомнили о доступных бесплатных операциях по полису ОМС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами