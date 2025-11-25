В Госдуме отрицают подготовку закона об обязанности безработных платить за ОМС

Идея председателя Совета Федерации собирать с неработающих россиян деньги за ОМС — «сомнительная» и противоречит конституционным гарантиям. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

«Идея очень сомнительная. Никаких законопроектов на эту тему пока не поступало и, надеюсь не поступит. «Тунеядцев» надо выявлять в рамках системной борьбы с теневой занятостью, а не путем отмены конституционных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи», — сказал он.

25 ноября Матвиенко в беседе с mk.ru заявила, что для трудоспособных граждан, нигде официально не работающих, нужно ввести механизм участия в системе обязательного медицинского страхования. Она подчеркнула, что статья за тунеядство осталась в СССР, поэтому, если человек не хочет работать, — это его право, но для восстановления справедливости безработным стоит платить за участие в системе ОМС. По мнению сенатора, вкладываться в ОМС должны люди, «которые ездят на Mercedes, имеют немалые скрытые доходы и при этом не платят ни налоги, ни взносы в систему».

До этого Матвиенко озвучивала эту же инициативу в октябре. Тогда председатель Совфеда говорила, что безработные россияне должны платить «не колоссальные средства» за ОМС — около 45 тысяч рублей.

