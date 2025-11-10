На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Количество нелегально занятых россиян может вырасти из-за платы за ОМС

Инвестор Скуйбеда: взнос за ОМС увеличит неофициальную занятость на 300 тыс. человек
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Количество нелегально занятых россиян может вырасти на 3–6%, или 150–300 тыс. человек, после введения платы для безработных за полис обязательного медицинского страхования. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестор, директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Станислав Скуйбеда.

«В неформальном секторе сегодня занято около 15 млн россиян, что составляет примерно пятую часть всех работающих. С учетом «серой» занятости реальное число может достигать 35 млн человек. Если обязательный платеж не будет введен, численность теневой занятости может увеличиться на 3–6%, то есть примерно на 150–300 тыс. человек. Причины — подорожание официальной деятельности, стагнация доходов и частичный уход самозанятых в неформальные форматы», — отметил Скуйбеда.

Он оценил, что количество нелегально работающих россиян может вырасти до 15,2 млн человек и достичь 20% от занятых.

По его словам, при жестком сценарии в случае введения фиксированного взноса для неработающих рост может составить 7–10% — до полумиллиона человек. Часть граждан предпочитает не показывать доходы и уйдет в расчеты наличными, предупредил инвестор.

Он добавил, что при позитивном сценарии — если государство сохранит режим самозанятости без изменений до 2028 года и будет стимулировать цифровую регистрацию доходов — теневая занятость может стабилизироваться или даже снизиться на 1–2%.

Всеобщий взнос в 45 тыс. рублей в ближайшие два года эксперту кажется маловероятным. Речь идет не о готовом решении, а о попытке выстроить более устойчивую систему финансирования медицины и определить пределы участия граждан в ней, пояснил Скуйбеда.

По его мнению, скорее всего, государство выберет эволюционный путь: постепенное повышение нормативов, пилотные механизмы и точечный контроль. Для граждан это сигнал, что официальная занятость будет дорожать, но легальные формы самозанятости по-прежнему остаются самым безопасным вариантом, заключил эксперт.

В начале октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить за медстраховку. По ее словам, сейчас «честно работающие люди» фактически финансируют медицинскую помощь «тунеядцам», а проблема «давно перезрела», поэтому нужны поправки. Если инициативу одобрят, безработным предстоит вносить «не колоссальные средства» — 45 тыс. рублей.

Ранее россияне оценили, должны ли безработные платить за ОМС.

