На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Налоговая в Москве проверит доходы неработающих жителей

УФНС по Москве доначислило в 2025 году более 2 млрд рублей налогов
close
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В Москве сотрудники налоговой начали проверять доходы неработающих жителей столицы, не декларируемые ими для налогообложения. Об этом рассказала глава Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве Марина Третьякова, пишет «Клерк.ру».

По ее словам, чиновники будут держать на постоянном контроле вопрос проведения таких мероприятий с учетом актуальности и социальной значимости проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемых ею рисков в сфере рынка труда и возможных потерь доходов бюджета.

Третьякова добавила, что с января по сентябрь 2025 года жители столицы подали около 960 тысяч добровольных деклараций 3-НДФЛ. Дополнительно задекларировали доход от операций с имуществом 26 тысяч москвичей, отметила она.

До этого сообщалось, что большинство россиян не поддержали идею введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% выступили против, 33% высказались за, а 8% затруднились с ответом. Позиция по вопросу зависит от возраста. Среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76% выступили против инициативы. Среди старшего поколения (1948–1967 годы рождения) мнения разделились: 44% поддержали налог, 47% — нет.

Ранее россияне оценили, должны ли безработные платить за ОМС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами