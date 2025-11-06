Налоговая в Москве проверит доходы неработающих жителей

УФНС по Москве доначислило в 2025 году более 2 млрд рублей налогов

В Москве сотрудники налоговой начали проверять доходы неработающих жителей столицы, не декларируемые ими для налогообложения. Об этом рассказала глава Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве Марина Третьякова, пишет «Клерк.ру».

По ее словам, чиновники будут держать на постоянном контроле вопрос проведения таких мероприятий с учетом актуальности и социальной значимости проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемых ею рисков в сфере рынка труда и возможных потерь доходов бюджета.

Третьякова добавила, что с января по сентябрь 2025 года жители столицы подали около 960 тысяч добровольных деклараций 3-НДФЛ. Дополнительно задекларировали доход от операций с имуществом 26 тысяч москвичей, отметила она.

До этого сообщалось, что большинство россиян не поддержали идею введения налога для трудоспособных граждан без официальной работы. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% выступили против, 33% высказались за, а 8% затруднились с ответом. Позиция по вопросу зависит от возраста. Среди молодежи, родившейся после 2001 года, 76% выступили против инициативы. Среди старшего поколения (1948–1967 годы рождения) мнения разделились: 44% поддержали налог, 47% — нет.

