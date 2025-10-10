На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Подмосковья поддержал инициативу об отмене ОМС для трудоспособных безработных

Воробьев поддержал идею Матвиенко обязать безработных россиян платить за ОМС
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в беседе с РИА Новости поддержал инициативу спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных россиян платить взносы за обязательное медицианское страхование (ОМС).

«Согласитесь, выглядит странно, когда здоровые работоспособные граждане не платят страховые взносы, но имеют право на ОМС. А за них это делают те, кто встает в 7 утра, идет в офис или на завод», — сказал глава региона.

По словам Воробьева, регион несет значительные расходы на оплату ОМС неработающего населения. В 2025 году из бюджета Подмосковья на эти цели выделено около 69 млрд рублей.

Губернатор подчеркнул, что от обязанности платить взносы за ОМС должны быть освобождены те, кто ухаживает за детьми или находится в социально уязвимом положении.

По данным пресс-службы главы региона, в 2024 году в Подмосковье медицинскую помощь получили более 533 тысяч официально неработающих трудоспособных граждан — это 52% от общего числа пациентов. Власти подсчитали, что если хотя бы половина таких лиц начнет самостоятельно платить минимальный страховой взнос в размере 15–20 тысяч рублей в год, то область сможет дополнительно направить 7–9 млрд рублей на строительство и ремонт больниц, обновление оборудования и улучшение условий для пациентов.

6 октября Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить за медицинское страхование. Сейчас, по ее словам, «честно работающие люди» фактически оплачивают медицинскую помощь тунеядцам. Согласно идее главы верхней палаты парламента, безработные россияне должны платить «не колоссальные средства» — около 45 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскритиковали идею Матвиенко заставить безработных россиян платить за ОМС.

