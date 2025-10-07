Власти Петербурга выступили за отмену ОМС для трудоспособных безработных

Власти Петербурга поддерживают предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко не оплачивать лечение по ОМС трудоспособным безработным, заявила глава комитета финансов администрации города Светлана Енилина. Об этом сообщает zaks.ru.

«Принятие законодательного решения на федеральном уровне позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость, — заявила Енилина.

Она добавила, что в проекте бюджета Санкт-Петербурга на медицинское страхование неработающих граждан на следующие три года заложено 200 млрд рублей. Из них 63 млрд рублей — на 2026 год.

6 октября спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить за медицинское страхование. Сейчас, по ее словам, «честно работающие люди» фактически оплачивают медицинскую помощь тунеядцам. Согласно идее главы верхней палаты, безработные россияне должны платить «не колоссальные средства» — около 45 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскритиковали идею Матвиенко заставить безработных россиян платить за ОМС.