«Апокалипсис! Что за беспредел?» Колонна «Снежкома» ранила людей и повредила машины

Число пострадавших при обрушении «Снежкома» в Подмосковье возросло до трех

В подмосковном Красногорске во время демонтажных работ рухнула опорная колонна бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». В результате три человека получили травмы, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в шести квартирах. Причиной инцидента могло стать нарушение технологий демонтажа. СК РФ уже возбудил уголовное дело. Власти и подрядная организация, которую проверит прокуратура, пообещали возместить ущерб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В подмосковном Красногорске упала опорная колонна демонтируемого бывшего горнолыжного комплекса «Снежком» в Павшинской пойме, сообщила областная прокуратура.

Бетонная конструкция рухнула с большой высоты около полудня. Момент падения запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как после удара колонны о землю на дорогу вылетело огромное количество камней и земли, поднялась пыль.

В результате обрушения конструкции три человека получили травмы , пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«Мужчина, который в момент обрушения проходил около комплекса, женщина, проезжавшая в автомобиле, и жительница дома, стоящего около «Снежкома», — перечислил источник агентства.

Кроме того, различные механические повреждения получили более 140 автомобилей , а в шести квартирах жилых домов №№2 и 5 по Красногорскому бульвару выбило стекла.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и криминалисты. Территориальный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области уже возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

По информации ТАСС, к обрушению части опорной колонны могло привести нарушение технологии демонтажа — возможно, что не были учтены особенности конструкции и материалов. Также будут рассмотрены и другие причины происшествия.

Городская прокуратура проверит соблюдение подрядной организацией ООО «Развитие» требований градостроительного законодательства при производстве работ и их соответствие проекту сноса.

«Что за беспредел происходит?»

Мужчине, который шел рядом со «Снежкомом» в момент обрушения, перебило осколками ноги. По информации Telegram-канала Baza, прохожего «накрыло лавиной из камней и металлических фрагментов». Сейчас мужчина находится в травмпункте.

«Апокалипсис! Сейчас вот эту колонну взрывали <…> У меня повреждения — ноги все… Короче, я прямо под взрыв попал <…> Что за беспредел происходит?» — поделился он впечатлениями после инцидента.

При обрушении колонны «Снежкома» в квартирах соседнего дома тряслась мебель, рассказала местная жительница Алиса. Она находилась в квартире вместе с сыном.

«Услышали громкий звук. Диван трясло — падение было довольно ощутимое,

хотя до «Снежкома» нам, наверное, метров 200 <…> Было много пыли, много земли со стройки», — поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, в машинах, которые были припаркованы рядом с объектом, выбило стекла, уточнила Алиса.

В марте прошлого года на территории «Снежкома» также произошло обрушение конструкции. Алиса подчеркнула, что ее супруг и дети тогда чудом не пострадали.

«Перед ними в пяти метрах упала конструкция. Это засняли камеры уличного видеонаблюдения. Если бы конструкция упала ближе, это могло бы привести к плачевным последствиям. Дети очень сильно испугались, они успели отбежать вместе с папой», — добавила она.

Кто возместит ущерб?

Ущерб от обрушения оценивается в 100 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Представители подрядной организации и муниципальной власти намерены связаться с каждым владельцем автомобиля для оформления необходимых документов и возмещения убытков, сообщили в городской администрации.

Однако собственникам необходимо обратиться в полицию для фиксации обстоятельств повреждения машины , объяснил автоюрист Лев Воропаев. По его словам, сотрудник полиции должен составить протокол осмотра и взять объяснение от водителя.

Граждане, чьи машины пострадали из-за падения осколков, должны сделать независимую оценку причиненного ущерба, отметил он в беседе с «Газетой.Ru». Затем нужно отправить заказное письмо собственнику здания, застройщику или подрядчику с досудебным требованием о компенсации ущерба.

Если автовладелец столкнется с отказом или бездействием, ему нужно подать в суд исковое требование. С большой долей вероятности суд встанет на сторону истца и потери возместят в полном объеме, добавил юрист.

«Снежком» был открыт в 2007 году как первый в России всесезонный горнолыжный комплекс. Он прекратил свое существование в ноябре 2021 года после банкротства владельца. Затем начались демонтажные работы, в ходе которых происходили различные инциденты. В частности, в 2023-м упал башенный кран, крановщик получил травмы. А в декабре 2024-го погиб рабочий — на него упала металлическая балка.