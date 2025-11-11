На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Возгорание произошло на стройке в Москве

МЧС РФ: на территории строящегося ЖК в Москве произошел пожар
true
true
true
close
Telegram-канал Происшествия Москвы

Пожар произошел на территории строящегося жилого комплекса (ЖК) на Осташковской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил строительные материалы.

«На месте работают 28 сотрудников и восемь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в заявлении.

Из него следует, что огнеборцы уже локализовали возгорание. В настоящее время они проводят работы по полной ликвидации пламени.

«Информации о пострадавших не поступало», — подчеркнули в МЧС.

Telegram-канал «Происшествия Москвы» сообщил, что огонь распространился на площади около 60 квадратных метров. Публикация дополнена кадрами, на которых видно поднимающийся над стройкой столб черного дыма.

Рано утром 11 ноября из элитного отеля Azimut, расположенного на Олимпийском проспекте в центре Москвы, экстренно эвакуировали 700 человек. Примерно в 4:30 мск в здании сработала пожарная сигнализация. При этом очевидцы заявили, что не почувствовали запаха гари и не видели дыма. Предположительно, к ложному срабатыванию пожарной сигнализации привел сбой в электроснабжении, написал Telegram-канал SHOT.

Ранее в Иркутской области загорелся торговый центр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами