Возгорание произошло на стройке в Москве

Пожар произошел на территории строящегося жилого комплекса (ЖК) на Осташковской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что огонь охватил строительные материалы.

«На месте работают 28 сотрудников и восемь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в заявлении.

Из него следует, что огнеборцы уже локализовали возгорание. В настоящее время они проводят работы по полной ликвидации пламени.

«Информации о пострадавших не поступало», — подчеркнули в МЧС.

Telegram-канал «Происшествия Москвы» сообщил, что огонь распространился на площади около 60 квадратных метров. Публикация дополнена кадрами, на которых видно поднимающийся над стройкой столб черного дыма.

