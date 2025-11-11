«Диван трясло»: очевидица — об обрушении комплекса «Снежком» в Москве

Москвичка рассказала, как в прошлом году конструкция «Снежкома» чуть не придавила ее семью

Во время обрушения при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске в квартирах соседнего дома тряслась мебель, было шумно и пыльно, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Алиса. По ее словам, сразу после инцидента на место прибыла полиция и машина скорой помощи.

«Мы проживаем по адресу Молодежная улица, дом 2. Наши окна выходят на «Снежком», его давно демонтируют. Сейчас остались две опорные конструкции, часть которой и упала на проезжую часть. Мы в этот момент с сыном были дома, услышали громкий звук. Диван трясло — падение было довольно ощутимое, хотя до «Снежкома» нам, наверное, метров 200. Сын успел заснять из окна обстановку, которая происходила. Было много пыли, много земли со стройки. После этого сразу приехали полицейские машины, часть улицы перекрыли. Затем приехала машина скорой помощи. В машинах, которые были припаркованы рядом, выбиты стекла — это мы видели из окна. Вот сейчас более-менее спокойно», — сказала Алиса.

Она вспомнила, как в прошлом году на территории «Снежкома» также произошло обрушение конструкции — тогда ее супруг и дети чудом не пострадали.

«Полтора года назад, в марте 2024 года, мой супруг с детьми гулял возле «Снежкома» — его только начинали демонтировать, и перед ними в пяти метрах упала конструкция. Это засняли камеры уличного видеонаблюдения. Если бы конструкция упала ближе, это могло бы привести к плачевным последствиям. Дети очень сильно испугались, они успели отбежать вместе с папой», — рассказала Алиса.

Инцидент с обрушением части колонны произошел в Павшинской пойме днем 11 ноября. При демонтаже верхней части сооружения массивный кусок конструкции упал на землю, обломки разлетелись в стороны, повредив остекление соседних домов и десятки припаркованных автомобилей.

На кадрах с места происшествия, опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, Москва», видно, что у машин разбиты стекла и крыши. ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщает, что при сносе горнолыжного комплекса в Красногорске повреждено более 140 машин.

По данным РИА «Новости» в результате обрушения пострадал человек, его госпитализировали. Telegram-канал Baza утверждает, что пострадавших минимум двое.

Ранее СК завел дело после обрушения конструкции горнолыжного комплекса в Красногорске.