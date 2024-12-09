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Конструкции обрушились при разборке горнолыжного комплекса в Подмосковье

В Красногорске обрушились конструкции горнолыжного комплекса «Снежком»

Конструкции обрушились при проведении работ по демонтажу горнолыжного комплекса «Снежком», находящегося в городском округе Красногорск в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации ведомства, инцидент случился утром в понедельник, 9 декабря. На одного из рабочих упала металлическая конструкция, в результате чего он получил телесные повреждения. Пострадавшему мужчине вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

«В рамках проверки Красногорская городская прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований законодательства об охране труда и технике безопасности», — сказано в сообщении.

До этого в Невском районе Петербурга помощь спасателей потребовалась крановщику, у которого произошла паническая атака во время работы на большой высоте. Крановщику стало плохо на рабочем месте, у мужчины произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но крановщик заперся изнутри и спускаться отказался. На помощь ему пришли спасатели, крановщика пришлось спускать на землю с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее в центре Москвы на рабочих упал карниз от подъезда.

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