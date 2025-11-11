Выяснилось, кто возместит ущерб автомобилям, пострадавшим от осколков «Снежкома»

Застройщик, собственник здания или подрядчик по сносу обязаны возместить ущерб, причиненный автомобилям при сносе комплекса «Снежком» в Красногорске. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоюрист Лев Воропаев.

«Собственникам автомобилей необходимо обратиться в полицию для фиксации обстоятельств повреждения машины. Сотрудник полиции должен составить протокол осмотра, взять объяснение от водителя», — рассказал юрист.

По его словам, граждане, чьи машины пострадали из-за падения осколков, должны сделать независимую оценку причиненного ущерба. Затем нужно направить заказным письмом собственнику здания, застройщику или подрядчику досудебные требования о компенсации ущерба.

При получении отказа или бездействии, автовладельцам следует переадресовать свой иск через суд. С большой долей вероятности он будет выигран и потери возместят по решению суда в полном объеме, заключил юрист.

11 ноября при сносе остатков горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске части обрушившихся конструкций повредили около 150 автомобилей, сообщила Baza. Двое прохожих получили ранения.

Ранее москвичка раскрыла детали обрушения «Снежкома».