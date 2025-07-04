Череда загадочных смертей: почему гибнут топ-менеджеры «Транснефти», «Газпрома» и «Лукойла»

В Москве погиб вице-президент компании «Транснефть» Андрей Бадалов. Тело нашли под окнами многоэтажного дома. Это не первая подобная смерть среди высокопоставленных сотрудников российских корпораций за последние несколько лет. Их череда началась еще в 2022 году, когда один за другим начали погибать богатые и успешные управленцы — в основном из крупных нефтегазовых компаний, таких как «Газпром» и «Лукойл».

Андрей Бадалов из «Транснефти»

О смерти вице-главы «Транснефти» Андрея Бадалова стало известно утром 4 июля. По данным Telegram-канал Mash, он выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе в Москве и разбился. Как пишет mk.ru, тело Бадалова обнаружил случайный прохожий около семи часов утра и тут же вызвал полицию.

Вскоре на место происшествия прибыла жена погибшего. Ей стало плохо от увиденного, медикам пришлось приводить женщину в чувства. По данным канала 112, перед смертью Бадалов написал жене смс, содержание которого не раскрывается.

Дочь Бадалова рассказала каналу ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом), что в последние дни ее отец был подавлен и морально истощен, возвращался домой грустный и уставший.

В «Транснефти» подтвердили гибель своего топ-менеджера, но от дальнейших комментариев отказались. На посту вице-президента Бадалов занимался вопросами цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизацией производственно-хозяйственной деятельности. Известно, что до перехода в компанию он занимал руководящую должность в подведомственном Минцифры НИИ «Восход», а до этого руководил созданием систем безопасности к Олимпиаде в Сочи и чемпионату мира по футболу в России.

close Александр Кряжев/РИА Новости

19 октября 2024 года мертвым нашли бывшего топ-менеджера ЮКОСа Михаила Рогачева, который отвечал в компании за корпоративный менеджмент. Тело обнаружили во дворе его собственного дома в Протопоповском переулке в центре Москвы. Позже стало известно, что Рогачев перед смертью написал сестре и попросил ее о помощи.

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорились в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Как сообщали информагентства со ссылкой на источники, у Рогачева были серьезные проблемы со здоровьем, бывший вице-президент ЮКОСа страдал онкозаболеванием, кроме того, был в психологически нестабильном состоянии.

По данным mk.ru, погибший оставил записку, в которой ругал врачей и прощался с женой. Однако близкие мужчины утверждали, что перед смертью Рогачев находился в хорошем настроении. Более того, в его доме в тот момент гостила родственница, и ее как раз собирались провожать всей семьей.

close Руслан Кривобок/РИА Новости

Бывшего вице-президента ЮКОСа нашли мертвым под окнами его дома. Он оставил письмо Тело бывшего вице-президента «ЮКОС ЭП» Рогачева нашли во дворе его дома на Протопоповском... 20 октября 01:11

Виталий Робертус из «Лукойла»

О смерти вице-президента «Лукойла» известно довольно мало. Тело Виталия Робертуса нашли 13 марта 2024 года в его рабочем кабинете на Сретенском бульваре в Москве. Рядом не было ни предсмертной записки, ни чего-то еще, указывающего на самоубийство.

После смерти стало известно, что Робертус был фигурантом уголовного дела о коррупции, по которому проходил вместе с главой управления «Лукойла» по работе с таможней Алексеем Степановым. По информации из дела, они подозревались в даче взятки сотрудникам энергетической таможни ФТС России. Меньше чем через месяц после гибели коллеги Степанова отправили в СИЗО.

close ASC Rusjet/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Игорь Шкурко из «Якутскэнерго»

4 апреля 2023 года мертвым нашли замглавы «Якутскэнерго» Игоря Шкурко. По информации СМИ, он покончил жизнь самоубийством в камере СИЗО, куда его поместили 30 марта по подозрению в получении взятки. Позже УФСИН по Якутии подтвердило, что задержанный свел счеты с жизнью.

Местные издания сообщали, что Шкурко задержали с поличным при получении взятки в полмиллиона рублей. Тогда президент «Якутскэнерго» Алексей Стручков заявлял, что компания окажет полное содействие правоохранительным органам.

close Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова

Равиль Маганов из «Лукойла»

В 2022 году при неясных обстоятельствах погибли сразу несколько топ-менеджеров нефтегазовой отрасли. 1 сентября стало известно о смерти главы совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова в московской больнице, где он проходил лечение. Тело Маганова обнаружил персонал.

У СМИ появились две противоположные версии произошедшего. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Маганов совершил суицид. В самой больнице он оказался с сердечным приступом, а до этого принимал антидепрессанты. Telegram-канал Baza придерживается другой версии. По его данным, Маганов мог погибнуть случайно.

В «Лукойле» не подтвердили обе версии. Позже в компании официально заявили, что Маганов умер после тяжелой болезни. Его должность занял Владимир Некрасов, посвятивший работе в нефтегазовой отрасли более 50 лет. Через год он умер в результате острой сердечной недостаточности.

close Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Юрий Воронов из подрядчика «Газпрома», компании «Астра»

Тело директора компании «Астра», подрядчика «Газпрома», нашли 5 июля 2022 года в бассейне элитного коттеджного поселка «Морские террасы» под Петербургом. У мужчины была прострелена голова, рядом лежал травматический пистолет.

Судмедэксперты определили, что смерть наступила в период с полуночи до пяти утра. Записи с видеокамер показали, что в коттедж никто заходил, поэтому умереть от чьих-то рук Воронов не мог.

Жена бизнесмена рассказала, что супруг уехал за город еще 1 июля. По ее словам, Воронов злоупотреблял алкоголем, и все произошедшее могло быть связано с потерей денег или ссорой с партнерами.

close Фонд поддержки, реконструкции и возрождения исторических судов и классических яхт

Александр Субботин из «Лукойла»

8 мая 2022 года стало известно о смерти топ-менеджера «Лукойла» и миллиардера Александра Субботина в подмосковных Мытищах. Его случай стал одним из самых загадочных. По данным канала Mash, Субботин регулярно пользовался услугами подмосковного шамана Магуа (его настоящее имя — Алексей Пиндюрин) и его жены, чтобы справиться с похмельем. Тот лечил людей с помощью яда жабы, петушиной крови и духов.

Во время очередного сеанса Субботин пожаловался шаману на боль в сердце. Магуа велел ему принять корвалол и уложил спать у себя в подвале. Там миллиардер и умер. Пиндюрин вызвал скорую помощь, прибывший на место происшествия врач констатировал смерть Субботина. Полиции шаман рассказал, что бывший топ-менеджер приехал к нему, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении. По факту смерти Субботину возбудили уголовное дело.

Источник: после смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» в доме у шаманов завели уголовное дело Полицейские возбудили уголовное дело по факту смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра... 09 мая 15:01

Сергей Протосеня из «Новатэка»

Один из самых жутких случаев произошел 19 апреля 2022 года в Испании. Около Жироны обнаружили тела троих человек, одним из которых оказался бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, другими — его жена и дочь. В Испанию семья приехала на пасхальные праздники, а в остальное время жила во Франции. Тревогу забил сын Протосени, который не поехал с семьей на каникулы. Когда родственники перестали отвечать на звонки, он обратился в полицию.

Источник в полиции Каталонии заявил, что основной причиной гибели топ-менеджера является самоубийство. По мнению детективов, Протосеня убил жену и дочь и позже покончил с собой. Местные телеканалы придерживались этой же версии, они сообщали, что мертвых жену и дочь нашли в кроватях с ножевыми ранениями, а тело самого Протасени — в саду. При этом до этих событий семья считалась благополучной. Их состояние оценивалось в €400 млн, а в испанском особняке обнаружили шесть автомобилей премиальных марок.

«Рядом нашли нож и топор». Бывшего топ-менеджера и его семью обнаружили мертвыми в Испании Тела бывшего члена правления «Новатэка» Сергея Протосени, его жены и дочери были найдены... 21 апреля 20:24

Мать Сергея Протосени позже опровергла версию следствия. Она утверждала, что сын был добрым человеком, очень любил жену и никогда с ней не ссорился. По ее версии, семья погибла из-за разборок, касающихся денег.

Спустя шесть дней СМИ сообщили, что Протосеня мог убить жену и дочь на почве ненависти к женщинам. В отчете полиции Каталонии использовали термин «фемицид», который характеризует преступления по половому признаку. Другие версии полиция не назвала, сославшись на тайну следствия.

close Sergey Protosenya/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владислав Аваев из «Газпромбанка»

За день до смерти Протасени СМИ сообщили о гибели бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Его семью нашли убитой в квартире на Университетском проспекте в Москве. В руках умершего Аваева было оружие.

О смерти родных сообщила старшая дочь Анастасия. По ее словам, с утра отец попросил заехать охранника. Но когда тот постучал в дверь, никто не открыл. На звонки Аваев тоже не отвечал, поэтому охранник позвонил Анастасии. Она приехала домой и обнаружила родных убитыми. На всех телах были найдены огнестрельные ранения, при этом родители лежали в одной комнате, а младшая дочь — в другой.

По версии следствия, Аваев узнал о романе жены с водителем, который уволился, когда узнал о беременности любовницы. Отношения топ-менеджера с супругой и так были натянутыми, за год до инцидента они судились из-за разных точек зрения на воспитание детей. Позже женщина отозвала свой иск. Но ее беременность от другого мужчины, предположительно, вывела Аваева из себя, и он решился на убийство. Младшая дочь стала случайным свидетелем произошедшего, тогда Аваев убил и ее.

«Убийство из-за ревности». Названа причина трагедии в семье бывшего банкира Бывшего вице-президента Газпромбанка 51-летнего Владислава Аваева нашли мертвым у него дома... 18 апреля 21:12

Александр Тюляков из «Газпрома»

25 февраля 2022 года в элитном поселке Ленинский в Ленинградской области нашли тело 61-летнего замгендиректора Единого расчетного центра «Газпрома» Александра Тюлякова. Его обнаружила сожительница, рядом лежала предсмертная записка, содержание которой не раскрыли.

СМИ сообщали, что Тюлякова накануне смерти видели со следами побоев, но причина их появления осталась неизвестной.

close «Газпром»

Леонид Шульман из «Газпром инвеста»

30 января 2022-го в поселке Ленинский Ленинградской области также обнаружили тело топ-менеджера «Газпром инвеста» Леонида Шульмана. Рядом лежал строительный нож, а еще — предсмертная записка, в которой говорилось о невыносимых болях.

Издание 47news сообщало, что тело Шульмана нашла в ванной его знакомая. Незадолго до смерти топ-менеджер ушел на больничный из-за травмы ноги, ему поставили аппарат Илизарова для сращивания костей.