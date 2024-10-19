В центре Москвы найдено тело бывшего вице-президента «ЮКОСа»

В Москве во дворе жилого дома нашли мертвым Михаила Рогачева, ранее занимавшего пост вице-президента по корпоративному менеджменту в российской нефтяной компании «ЮКОС». По предварительным данным, причиной его смерти стало падение из окна, сообщает mk.ru.

По данным издания, тело 64-летнего мужчины обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке в ЦАО, где он проживал.

В 90-х годах Рогачев работал на руководящих позициях в компании «ЮКОС». Затем он занимал должность заместителя генерального директора в горно-металлургической компании «Норильский никель», а также исполняющего обязанности директора инвестиционной группы «ОНЭКСИМ».

Накануне умер бывший директор Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский в возрасте 67 лет. Причины смерти экс-главы ФМС службы не уточняются.

Ранее умер экс-глава Федеральной миграционной службы.