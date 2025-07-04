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Погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Mash: вице-президент «Транснефти» Бадалов погиб после падения из окна
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Александр Кряжев/РИА Новости

Погиб вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов. Он якобы выпал из окна своей квартиры и разбился, пишет Telegram-канал Mash.

«По данным Mash, сегодня утром он выпал из окна своей квартиры на Рублевском шоссе и разбился», — говорится в посте.

Канал отмечает, что на месте происшествия работают следователи. Официальных данных по поводу инцидента на момент публикации нет.

Уточняется, что Бадалов был на своем посту с 2021 года, курировал цифровую трансформацию, информационные технологии и автоматизацию производственно-хозяйственной деятельности.

Ранее работал в НИИ «Восход».

В конце июня после тяжелой и продолжительной болезни умерла первая заместительница генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Галина Кожина. В некрологе отметили, что она много сделала для развития финансово-экономических служб агентства и повышения эффективности их работы. За профессиональные заслуги Кожина была удостоена ордена Почета, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамоты Президента России.

Ранее умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли.

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