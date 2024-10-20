Бывшего вице-президента ЮКОСа нашли мертвым под окнами его дома. Он оставил письмо В Москве нашли тело бывшего топ-менеджера ЮКОСа Рогачева

Тело бывшего вице-президента «ЮКОС ЭП» Рогачева нашли во дворе его дома на Протопоповском переулке в центре Москвы. По предварительным данным, 64-летний Рогачев совершил суицид. По данным собеседника агентства ТАСС, Рогачев страдал от онкозаболевания. РИА Новости сообщает, что бывший вице-президент ЮКОСа оставил предсмертную записку.

Выпал из окна

В Москве во дворе жилого дома мертвым нашли бывшего вице-президента по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаила Рогачева. По предварительным данным, он выпал из окна, сообщает «МК».

По данным издания, тело 64-летнего Рогачева нашли около 8:30 в Протопоповском переулке в центре Москвы во дворе дома, где он проживал на 10-м этаже вместе с супругой.

Как пишет газета «Известия», Рогачев скончался до приезда медиков. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Жена брата Рогачева подтвердила сайту kp.ru, что тот скончался. По словам женщины, обстоятельства его смерти ей неизвестны.

МК также сообщает, что последнее сообщение Рогачев отправил своей сестре.

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — сказано в его послании.

Предсмертная записка

ТАСС со ссылкой на сообщение источника в правоохранительных органах пишет, что основной версией причины гибели Рогачева следователи рассматривают суицид.

«В Протоповском переулке обнаружено тело Рогачева Михаила Борисовича. Основная версия его гибели — самоубийство. Мужчина страдал онкозаболеванием», — сказал собеседник агентства.

По информации источников агентства РИА Новости, Рогачев оставил предсмертную записку.

По данным МК, у Рогачева были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с нервами. В предсмертной записке бизнесмен ругал докторов и прощался с женой.

Кто такой Михаил Рогачев

Михаил Рогачев получил высшее образование в Московском институте стали и сплавов по специальности «инженер-металлург» в 1982 году. В 2004 году получил дополнительное образование в Лондонской школе бизнеса.

С 1996 по 2007 год руководил различными подразделениями и предприятиями нефтяной компании ЮКОС, в том числе был вице-президентом компании «ЮКОС ЭП», которая являлась управляющей компанией дочерних акционерных обществ ЮКОСа.

Сразу после ухода из ЮКОСа Рогачев занял кресло заместителя генерального директора горно-металлургической компании «Норильский никель», в 2008 году перешел на пост исполнительного директора по инновациям инвестиционной группы «Онэксим». С 2011 по 2015 год возглавлял Российский фонд технологического развития.