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Жене вице-президента «Транснефти» Бадалова вызвали скорую после инцидента с ним

SHOT: жене вице-президента «Транснефти» Бадалова стало плохо после случившегося
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«Газета.Ru»

Жене вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова вызвали скорую. Женщине стало плохо после того, как она узнала, что ее супруг разбился, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, о случившемся первым узнал охранник рано утром. Позже пришла жена Бадалова — она была в шоковом состоянии, женщине помогали медики.

Как пишет SHOT, у Бадалова до этого были проблемы со здоровьем.

По данным Telegram-канала 112, мужчина успел написать смс супруге.

Как писал Telegram-канал Mash, на месте происшествия работают следователи.
До этого сообщалось, что топ-менеджера компании не стало. Он якобы выпал из окна своей квартиры и разбился. Бадалов был на своем посту с 2021 года, курировал цифровую трансформацию, информационные технологии и автоматизацию производственно-хозяйственной деятельности.

Ранее работал в НИИ «Восход».

Информацию о случившемся в «Транснефти» еще не прокомментировали.

Ранее умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джо Маринелли.

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