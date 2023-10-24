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Умер глава совета директоров компании «Лукойл» Владимир Некрасов

Нефтяная компания «Лукойл» сообщила о смерти главы совета директоров Некрасова

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Умер председатель совета директоров одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» Владимир Некрасов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По предварительному заключению врачей, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности, уточнили в компании.

Как рассказали в «Лукойле», почти 50 лет Некрасов посвятил работе в нефтегазовой отрасли, пройдя путь от слесаря-ремонтника до генерального директора производственного общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». После этого он был советником президента компании, а позже занял место главы Совета директоров.

За свои заслуги он был награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Почета.

24 октября на Троекуровском кладбище в Москве прошла церемония прощания с олимпийской чемпионкой по биатлону и лыжным гонкам Анфисой Резцовой.

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