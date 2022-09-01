«Лукойл» сообщил о смерти главы директоров Маганова после тяжелой болезни

Компания «Лукойл» сообщила, что председатель ее совета директоров Равиль Маганов скончался после тяжелой болезни. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО «Лукойл» Равиль Маганов», — сказано в сообщении.

В компании также отметили значимый вклад Маганова в развитие компании и нефтегазовой отрасли в целом.

Утром 1 сентября ряд Telegram-каналов сообщили, что председатель совета директоров компании «Лукойл» 64-летний Равиль Маганов скончался в результате падения из окна больницы, в которой проходил курс лечения. Тело Маганова обнаружил медицинский персонал больницы.

В дальнейшем в ЦКБ подтвердили гибель председателя совета директоров «Лукойла».

ТАСС также передавал, что Маганов попал в больницу с сердечным приступом, а также принимал антидепрессанты.

При этом Telegram-канал Baza сообщал, что Маганов мог случайно выпасть из палаты во время курения.