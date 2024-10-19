Опубликовано предсмертное сообщение бывшего вице-президента ЮКОСа

В последнем сообщении перед смертью погибший в центре Москвы экс-вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев просил сестру о помощи, пишет mk.ru.

«Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Издание отмечает, что у предпринимателя были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе с нервами. В сообщении он ругал врачей и прощался со своей супругой.

Тело 64-летнего Рогачева обнаружили 19 октября около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке в Центральном административном округе Москвы, где он проживал. Telegram-канал Mash пишет, что у мужчины была тяжелая форма онкологического заболевания. По предварительной информации, он покончил с собой.

В 90-х годах бизнесмен работал на руководящих позициях в компании ЮКОС. Затем занимал должности заместителя генерального директора в горно-металлургической компании «Норильский никель», а также исполняющего обязанности директора инвестиционной группы «ОНЭКСИМ».

Ранее в центре Москвы нашли тело дипломата из Эквадора.