14 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

14 мая неофициальный праздник отмечают те, кто привык выбирать рабочие локации на свой вкус и не приемлет стен офиса — фрилансеры. В честь Международного дня чихуахуа владельцы самых маленьких собачек в мире могут порадовать своих питомцев угощениями и лакомствами. Жители Южной Кореи празднуют день роз, а американцы соревнуются в вежливости. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 14 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 14 мая

День фрилансера в России

14 мая 2005 года в России заработал первый в стране сервис по поиску удаленной работы не в штате компании — так называемая биржа фриланса. Если вначале фриланс был преимущественно подработкой для студентов или временным решением для тех, кто ищет работу, то сегодня это полноценная форма занятости, охватывающая широкий спектр профессий. Его выбирают многие программисты, дизайнеры, копирайтеры, переводчики и другие специалисты, чей характер работы не требует присутствия в офисе.

С 2017 года специалисты, работающие сами на себя, получили возможность легализовать свой труд благодаря статусу самозанятого. В свой профессиональный праздник фрилансеры любят посещать профильные семинары и конференции.

Международный день чихуахуа

14 мая свой праздник отмечают самые маленькие собаки в мире — чихуахуа. Эта необычная порода появилась в Мексике и начала стремительно набирать популярность в середине XIX века. Чихуахуа — очень умные и преданные собаки. Их ценят не только за миниатюрный размер, но и за покладистый характер.

close IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Какие праздники и памятные даты отмечаются 14 мая в других странах

Тамароба — Грузия. Этот праздник ежегодно отмечают в день памяти легендарной правительницы Грузии — святой царицы Тамары, жившей в конце XII — начале XIII века. Единственная женщина, возглавлявшая престол за всю историю существования страны, она внесла бесценный вклад в ее развитие и привела государство к процветанию. Самые масштабные мероприятия 14 мая проходят в городе Ахалцихе, где установлен памятник царице Тамаре.

День вежливости — США. Этот неофициальный праздник активно отмечают с 2017 года. Устав от жарких дебатов с родственниками, графический дизайнер из Нью-Йорка Лиза Чолноки стала пропагандировать вежливость и порядочность. Чтобы распространить эту идею, она разработала пуговицы с символом «вежливость» и отправила их в письмах членам конгресса. Так об акции девушки узнала вся страна. С тех пор 14 мая каждого года участники мероприятия призывают окружающих к вежливости и пытаются вернуть общество в русло культурных переговоров.

День роз — Южная Корея. Этот красивый праздник отмечают в стране с 1983 года по инициативе жителей города Юнджу. Роза — один из самых популярных цветков в Южной Корее, она символизирует любовь, крепкую дружбу, уважение и чистоту помыслов. В этот день принято прогуливаться по паркам и садам, посещать тематические выставки роз.

close Парк роз Чуннанг в Сеуле, Южная Корея Sanga Park/Shutterstock/FOTODOM

День булочки «бриошь» — Великобритания. Национальный день бриоши посвящен восхитительной французской сдобной выпечке, известной своей богатой текстурой и тонким сладковатым вкусом. В Великобритании бриошью принято лакомиться на завтрак или вкушать как десерт в любой прием пищи. Такая булочка считается универсальной основой для кулинарного творчества и изысканным дополнением к любому блюду.

Религиозные праздники 14 мая

День памяти святого пророка Иеремии

Святой Иеремия — один из четырех великих ветхозаветных пророков. Он родился в семье священника недалеко от Иерусалима за 600 лет до Рождества Христова. Юноше шел 15-й год, когда Господь призвал его к пророческому служению. В течение 23 лет Иеремия призывал иудеев отказаться от поклонения идолам и напоминал им об Истинном Боге. Святой неоднократно подвергался преследованиям. Он написал книгу «Пророчеств», книгу «Плач» о разрушении Иерусалима, Послание, а также предсказал поступок Иуды, который предал Христа за тридцать сребреников.

День памяти Иконы Богородицы Моздокской (Иверской)

В начале XIII века грузинская царица святая Тамара, способствовавшая распространению на Кавказе христианства, прислала в один из храмов список с афонской Иверской иконы Божией Матери. Эта икона до 1768 года бережно хранилась в Куртатинском округе. Она оказалась неподвластной огню случайных пожаров. Затем в ходе переселения осетины забрали с собой святой образ.

Во время привала недалеко от Моздока одному из путников было видение: Дева Мария повелела оставить образ в этом месте. Вскоре здесь появилась часовня. В конце XIX столетия в честь Иверской иконы Божией Матери жители Моздока соорудили новый прекрасный храм. Святой образ почитался жителями всего Кавказа, причем не только православными верующими, но и католиками. Множество людей обрели возле него чудесное исцеление. В 1917 году икона была утеряна. Сейчас в Успенской церкви города Моздока хранится ее список.

День памяти Иконы Богородицы «Нечаянная Радость»

На этой иконе изображен человек, молящийся на коленях перед образом Пресвятой Богородицы. По преданию, Дева Мария даровала ему исцеление от плотских страстей. Точное время и место создания иконы неизвестно. Сегодня списки с иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» находятся в большинстве православных храмов.

Среди самых почитаемых икон в Москве — образ в церкви святого Феодора Стратилата близ Чистопрудного бульвара, а также в храме в честь пророка Илии в Обыденном переулке. Сегодня за помощью к святым образам обращаются верующие со всей России.

close Икона Богородицы «Нечаянная Радость» Wikimedia Commons

Православная церковь 14 мая чтит память: • преподобного Пафнутия Боровского, игумена;

• священномученика Макария, митрополита Киевского;

• преподобного Герасима Болдинского;

• преподобномученика Ваты Персиянина;

• благоверной Тамары, царицы Грузинской;

• преподобномучеников Афонских Евфимия, Игнатия и Акакия;

• мученицы Нины Кузнецовой.



Также это день:



• иконы Божией Матери Дубенская (Красногорская);

• иконы Божией Матери Царевококшайская (Мироносицкая);

• иконы Божией Матери Андрониковская.



Католическая церковь 14 мая вспоминает:



• Святого Апостола Матфея.

Народные праздники и приметы 14 мая

Еремей Запашник

Этот праздник отмечали на Руси в честь одного из четырех великих ветхозаветных пророков — святого Иеремии. По традиции в это время в полях шли активные работы: крестьяне пахали, сеяли. А чтобы дела шли успешно — в молитвах просили поддержки у святого Иеремии. Считалось, что чем лучше трудится человек в этот день, тем более щедрый урожай он получит. А еще на Еремея Запашника было не принято давать деньги взаймы, чтобы самому потом не остаться без хлеба.

Приметы

Если день стоит ясный, погожий, то и во время жатвы будет отличная погода.

Если муравьи бегают крупные и чистые — жди щедрого урожая пшеницы.

Если день облачный, то и зима в это году будет ранняя.

Еловые шишки покраснели — пора сеять ячмень.

Вечер выдался теплым, а ночь ясной — к сухому, теплому лету.

Какие исторические события произошли 14 мая

1607 год — англичане заложили в Америке первый город и назвали его Джеймстаун.



— англичане заложили в Америке первый город и назвали его Джеймстаун. 1692 год — на воду спущен первый российский военный корабль, построенный при участии Петра I.



— на воду спущен первый российский военный корабль, построенный при участии Петра I. 1796 год — английский хирург Эдвард Дженнер впервые успешно привил человека от оспы.



— английский хирург Эдвард Дженнер впервые успешно привил человека от оспы. 1835 год — опубликована «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина.



— опубликована «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина. 1878 год — Роберт Чезбро запатентовал в Америке «вазелин».



— Роберт Чезбро запатентовал в Америке «вазелин». 1900 год — в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины.



— в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. 1908 год — пионер авиации Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана.



— пионер авиации Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана. 1917 год — в Москве открыт I Всероссийский мусульманский съезд.



— в Москве открыт I Всероссийский мусульманский съезд. 1939 год — перуанка Лина Медина установила рекорд: она стала матерью в возрасте 5 лет и 7 месяцев. Выяснилось, что девочка страдала редким генетическим заболеванием, которое было причиной раннего полового созревания.



— перуанка Лина Медина установила рекорд: она стала матерью в возрасте 5 лет и 7 месяцев. Выяснилось, что девочка страдала редким генетическим заболеванием, которое было причиной раннего полового созревания. 1941 год — немецкие нацисты арестовали в Париже 3600 евреев.



— немецкие нацисты арестовали в Париже 3600 евреев. 1948 год — Израиль провозгласил свою независимость.

Дни рождения и юбилеи 14 мая

В 1553 году родилась Маргарита де Валуа — французская принцесса, известная как Королева Марго.



— французская принцесса, известная как Королева Марго. В 1771 году родился Роберт Оуэн — английский философ, педагог и реформатор.



— английский философ, педагог и реформатор. В 1869 году родился Артур Генри Рострон — английский капитан, спасший выживших пассажиров «Титаника».



— английский капитан, спасший выживших пассажиров «Титаника». В 1877 году родился Шарль Манту — французский медик, предложивший делать диагностические пробы на туберкулез.



— французский медик, предложивший делать диагностические пробы на туберкулез. В 1905 году родился Ари Штернфельд — советский ученый, один из пионеров современной космонавтики.



— советский ученый, один из пионеров современной космонавтики. В 1931 году родился Михаил Агеев — советский и российский ученый, разработчик подводных аппаратов.

Кто отмечает дни рождения