Скользкая дорога, летняя резина: «Газель» влетела в подземный переход у метро «Парк Победы»

МВД: влетевший в переход у метро водитель «Газели» не справился с управлением

Утром 7 апреля грузовая «Газель» въехала в подземный переход станции метро «Парк Победы» в Москве. Никто не пострадал: двое человек успели отбежать от летевшей в переход машины. Автомобиль получил серьезные повреждения, водитель отделался «большой шишкой на лбу», а вот пассажира зажало внутри. По предварительной информации, «Газель» потеряла управление из-за скользкой дороги и летней резины, а водитель мог уснуть. Что известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

Без пострадавших

Авария случилась по направлению в область. Грузовая «Газель» потеряла управление и влетела в подземный переход станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Кузов автомобиля снесло потолком перехода, кабина тоже получила значительные повреждения, однако водитель сумел выбраться из нее самостоятельно .

Кроме него внутри находился пассажир. Он выбраться не смог, его зажало. Очевидцы попытались помочь ему, вскоре на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.

«Авария произошла, когда я спускался в подземный переход с четвертого выхода. Достаточно быстро получилась толпа людей, которые наблюдали. Быстро подошли охранники и МЧС. Водителя, к сожалению, не видел, но сказали, что оба пассажира живы. Был звук достаточно громкого столкновения, люди были в шоке, но достаточно быстро организовали людей, чтобы убрать толпу. Я не думаю, что это («Газель». — «Газета.Ru») подлежит восстановлению», — рассказал «Газете.Ru» очевидец ДТП Даниил Михайлов.

«Я шла на учебу и проходила как раз мимо аварии через подземный переход. В нем я увидела спасателей, полицейских и сотрудников службы безопасности метро; они пытались достать мужчину, который был в кабине. Рядом стоял человек с большой шишкой на лбу, как я понимаю, это был водитель, он разговаривал со спасателями», — рассказала девушка, оказавшаяся на месте ЧП.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Как сообщил канал «Москва 24», двое человек успели убежать от летевшей в переход «Газели» на безопасное расстояние. Вход в подземку оказался временно заблокирован.

«В подуличном переходе, связанном со станцией, частично ограничен вход — лестница выхода №1 закрыта, для входа и выхода можно пользоваться соседними лестницами», — рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.

close Грузовая «Газель» въехала в подземный переход у метро «Парк победы» на Кутузовском проспекте, 7 апреля 2025 года Михаил Терещенко/ТАСС

Причины ДТП

Водитель «Газели» не справился с управлением и съехал в переход, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Предварительно, ДТП без пострадавших, водитель не справился с управлением», — отметили в полиции.

ТАСС в правоохранительных органах добавили, что автомобиль мог потерять управление из-за непогоды и летней резины. Накануне столичный департамент транспорта призывал водителей, уже сменивших шины на летние, отказаться от поездок на своих авто и пользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина», — уточнили правоохранители.

Другой источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что «Газель» ехала из Башкирии.

« Предварительно, водитель уснул за рулем », — добавил собеседник издания.

Выяснилось, что потерявшую управление «Газель» не смог остановить даже бетонный блок. Автомобиль снес преграду и все равно угодил в переход. Разбитую машину доставали из подземного перехода с помощью крана по частям. Кузов и кабину подняли на поверхность отдельно, искореженные части «Газели» увезли с места ДТП.

По информации Госавтоинспекции, автомобиль сошел с конвейера в 2020 году. До сегодняшнего дня эта «Газель» уже дважды попадала в аварии, у нынешнего владельца машина находится с июня 2024-го.