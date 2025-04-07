Скользкая дорога, летняя резина: «Газель» влетела в подземный переход у метро «Парк Победы»

Без пострадавших
Авария случилась по направлению в область. Грузовая «Газель» потеряла управление и влетела в подземный переход станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Кузов автомобиля снесло потолком перехода, кабина тоже получила значительные повреждения, однако водитель сумел выбраться из нее самостоятельно.
Кроме него внутри находился пассажир. Он выбраться не смог, его зажало. Очевидцы попытались помочь ему, вскоре на место ДТП прибыли сотрудники экстренных служб.
«Авария произошла, когда я спускался в подземный переход с четвертого выхода. Достаточно быстро получилась толпа людей, которые наблюдали. Быстро подошли охранники и МЧС. Водителя, к сожалению, не видел, но сказали, что оба пассажира живы. Был звук достаточно громкого столкновения, люди были в шоке, но достаточно быстро организовали людей, чтобы убрать толпу. Я не думаю, что это («Газель». — «Газета.Ru») подлежит восстановлению», — рассказал «Газете.Ru» очевидец ДТП Даниил Михайлов.
«Я шла на учебу и проходила как раз мимо аварии через подземный переход. В нем я увидела спасателей, полицейских и сотрудников службы безопасности метро; они пытались достать мужчину, который был в кабине. Рядом стоял человек с большой шишкой на лбу, как я понимаю, это был водитель, он разговаривал со спасателями», — рассказала девушка, оказавшаяся на месте ЧП.
По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал. Как сообщил канал «Москва 24», двое человек успели убежать от летевшей в переход «Газели» на безопасное расстояние. Вход в подземку оказался временно заблокирован.
«В подуличном переходе, связанном со станцией, частично ограничен вход — лестница выхода №1 закрыта, для входа и выхода можно пользоваться соседними лестницами», — рассказали в пресс-службе столичного метрополитена.
Грузовая «Газель» въехала в подземный переход у метро «Парк победы» на Кутузовском проспекте, 7 апреля 2025 годаМихаил Терещенко/ТАСС
Причины ДТП
Водитель «Газели» не справился с управлением и съехал в переход, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«Предварительно, ДТП без пострадавших, водитель не справился с управлением», — отметили в полиции.
ТАСС в правоохранительных органах добавили, что автомобиль мог потерять управление из-за непогоды и летней резины. Накануне столичный департамент транспорта призывал водителей, уже сменивших шины на летние, отказаться от поездок на своих авто и пользоваться городским транспортом из-за сильного снегопада.
«По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина», — уточнили правоохранители.
Другой источник ТАСС в оперативных службах рассказал, что «Газель» ехала из Башкирии.
«Предварительно, водитель уснул за рулем», — добавил собеседник издания.
Выяснилось, что потерявшую управление «Газель» не смог остановить даже бетонный блок. Автомобиль снес преграду и все равно угодил в переход. Разбитую машину доставали из подземного перехода с помощью крана по частям. Кузов и кабину подняли на поверхность отдельно, искореженные части «Газели» увезли с места ДТП.
По информации Госавтоинспекции, автомобиль сошел с конвейера в 2020 году. До сегодняшнего дня эта «Газель» уже дважды попадала в аварии, у нынешнего владельца машина находится с июня 2024-го.