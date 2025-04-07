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Бетонный блок около метро «Парк победы» не смог остановить «Газель»

Газель снесла бетонный блок перед падением в переход метро «Парк победы»
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Михаил Терещенко/ТАСС

«Газель» перед падением в переход метро «Парк Победы» в Москве снесла бетонный блок. Об этом сообщает «Москва 24».

«Утром на Кутузовском проспекте грузовая «ГАЗель» вылетела с дороги и врезалась в подземный пешеходный переход у станции метро «Парк Победы». Машину занесло, и она преодолела бетонное ограждение, после чего оказалась внутри перехода», — говорится в сообщении.

По информации источника, инцидент произошел в шесть утра. Грузовик получил сильные повреждения. Судя по кадрам, опубликованным в сети, у машины полностью разбиты кабина и стекла, выгнута водительская дверь, отсутствует передняя ось. Кроме того, повреждена платформа. Вокруг разбросаны обломки бампера и другие части машины.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также уточняется, что на автомобиле установлена летняя резина. Из-за ДТП с «Газелью» вход в метро «Парк Победы» был заблокирован. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее в Подмосковье поезд врезался в фуру на переезде и сошел с рельсов.

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