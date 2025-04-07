Стало известно о работе метро в районе падения «Газели» в подземный переход

В Москве станция метро «Парк Победы» работает штатно после ДТП с «Газелью»

Станция метро «Парк Победы» в Москве работает в штатном режиме, сообщает пресс-служба «Московского Метрополитена». При этом закрыта одна из лестниц для входа.

«В подуличном переходе, связанном со станцией, частично ограничен вход — лестница выхода №1 закрыта, для входа и выхода можно пользоваться соседними лестницами», — рассказали в пресс-службе.

О происшествии стало известно утром 7 апреля 2025 года. автомобиль «Газель» въехал в переход станции «Парк Победы» в Москве.

Грузовая «Газель получила сильные повреждения, судя по кадрам видео, у машины полностью разбиты кабина и стекла, выгнута водительская дверь, отсутствует передняя ось. Кроме того, повреждена платформа. Вокруг разбросаны обломки бампера и другие части машины. Также разрушена лестница, по которой автомобиль въехал в переход. Водитель самостоятельно покинул кабину однако внутри зажат еще один человек.

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