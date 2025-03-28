«Отказали легкие»: Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния

Состояние рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), впавшего в кому в Таиланде, ухудшилось. По словам менеджера артиста, у него отказали легкие, врачи диагностировали сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность. На лечение исполнителя требуются миллионы рублей, часть денег собрать уже удалось. Состояние рэпера не позволяет доставить его в Россию. Что случилось с Пашей Техником — в материале «Газеты.Ru».

Отравление в Таиланде

Около недели назад рэпер Паша Техник прилетел в Таиланд, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Знакомые артиста сообщили, что он перебрал с запрещенными веществами и получил тяжелое отравление . Музыканту потребовалась помощь врачей, его пришлось госпитализировать. Бывшая жена исполнителя Ева Карицкая сообщала, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам женщины, менеджер Паши Техника пытался скрыть эту информацию. Она опубликовала скриншот переписки, где представитель музыканта говорит, что он «выпил сироп или что-то там».

Девушка Паши Техника, которая отправилась с ним в Таиланд, отметила, что он «просто обследуется».

Чуть позже менеджер артиста Марк рассказал, что Техника ввели в искусственную кому. По словам молодого человека, о случившемся он узнал не сразу: сначала ему сказали, что рэпер под капельницей, а спустя час его близкие сообщили о его подключении к ИВЛ.

«Он в тяжелом состоянии, его ввели в искусственную кому, но вроде его жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», — заявил менеджер.

Чем конкретно отравился рэпер — менеджеру не сказали. По словам Марка, «дела так себе».

Ухудшение состояния

Днем 28 марта представитель артиста сообщил, что тот находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром . Из-за резкого ухудшения состояния медики даже не рассматривают возможность транспортировки пациента, поэтому доставить его в Россию пока нельзя. По данным Telegram-канала Baza, Пашу Техника подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), рэпер до сих пор в коме.

Ухудшение состояния здоровья Техника «Осторожно, новости» подтвердила его девушка. Она находится в палате с ним.

«Паша не приходил в сознание, фото и видео здесь делать нельзя. Состояние ухудшилось, но сердце в норме», — объяснила Кристина.

Близкие рэпера сообщили, что ему предстоит серьезная и дорогостоящая операция . Менеджер уточнил, что оперировать артиста будут в Таиланде, потому что он «нетранспортабелен». По данным Super.ru, у него отказали легкие.

«Состояние Паши критическое <…> На лечение нужна очень большая сумма. На данный момент речь идет о девяти млн рублей, чтобы его как-то в чувства привести. Дальше должна быть сложная операция, но мы пока не знаем, какая именно. Он проходит обследование. Видимо, оперировать будут легкие. У нас пока нет чека из больницы, потому что в Таиланде все делается небыстро. Нам обещали сегодня-завтра выставить счет, во сколько обойдется лечение», — рассказал Марк.

Он добавил, что половину требуемой суммы уже собрали. Помощь оказали коллеги и «доброжелатели» из окружения. Сам менеджер пообещал прилететь в Таиланд во вторник и найти виновных в отравлении Паши Техника.

Долгая история наркозависимости

В Таиланде легко достать запрещенные вещества, их продают сравнительно недорого, рассказал врач-нарколог Василий Шуров. По его мнению, Паша Техник мог употребить что угодно . Для оценки его состояния необходимо дождаться результатов токсикологической экспертизы.

«Там хороших вариантов нет. Он опять передознулся, опять в реанимации. Раз в год это случается. Я думаю, он сам себя передозировкой ввел в искусственную кому, с учетом того, что он на седативных наркотиках», — предположил специалист.

В 2018 году Паша Техник сообщил, что отправился на лечение в наркологическую клинику. Он пообещал, что вскоре фанаты увидят его «новеньким, свеженьким». В марте 2021-го его задержали за вождение машины в состоянии опьянения. Эксперты подтвердили у рэпера психическое расстройство, вызванное употреблением запрещенных веществ. Осенью 2022 года Паша Техник оказался в реанимации, впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ после передозировки препаратами.

В ноябре 2022 года его вновь госпитализировали. До этого в сеть попало несколько роликов: Паша Техник падал в обморок и разбил лицо об асфальт. Позже исполнитель еще несколько раз попадал в больницу, а совсем недавно активисты «Русской общины» добились отмены его концерта в Барнауле.

Кто такой Паша Техник

Павел Ивлев — российский рэп-исполнитель и музыкальный продюсер, один из основателей хип-хоп группы Kunteynir. Во время концертов часто выступал в маске обезьяны, но широкую известность получил после выхода из тюрьмы: с 2008 по 2013 годы отбывал наказание за распространение наркотиков. Из-за скандальных заявлений и эпатажного заявления остается одним из самых узнаваемых исполнителей.