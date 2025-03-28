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Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за ухудшения состояния

Паше Технику диагностировали сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность
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LOLZTEAM/YouTube

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) не могут перевезти в Россию из Таиланда из-за критического состояния. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что он подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) и находится в коме в больнице на Пхукете.

Туда его доставили из другой клиники из-за резкого ухудшения состояния. По данным канала, артист находится в палате интенсивной терапии, у него сразу несколько критических проблем: пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром.

Состояние музыканта настолько тяжелое, что тайские врачи даже не обсуждают вариант с транспортировкой в больницу.

По подсчетам подруги Техника Кристины, артисту требуется 10 млн рублей на операцию, из них половину уже собрали. Что с ним случилось, неизвестно.

Рэпера не раз госпитализировали. 6 ноября 2022 года Техник оказался в больнице после того, как он дважды потерял сознание на улице. При этом еще 7 октября рэпер впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики. Через день музыкант вышел из комы. 17 июня 2023 года Техник опубликовал снимок с сертификатом о прохождении курса реабилитации от наркотической зависимости.

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