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Концерт Паши Техника отменили в российском городе

«Русская община» добилась отмены концерта Паши Техника в Барнауле
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techniquepashaa84/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Организация «Русская община» добилась отмены концерта рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) в Барнауле, который должен был состояться 5 апреля. Об этом сообщает Amic.

По словам координатора организации в Алтайском крае Романа Васильева, выступление музыканта было отменено из-за деструктивных текстов и появления Техника в общественных местах в нетрезвом состоянии.

В ноябре 2024 года Фрунзенский районный суд Владимира признал Пашу Техника виновным в пропаганде наркотических средств.

В решении суда отмечается, что композиции доступны в сети для свободного прослушивания и ознакомления с их текстом неограниченным числом лиц, то есть формируют у слушателей представления о вышеуказанных фактах, тем самым содержат признаки пропаганды наркотиков.

В суде обратили внимание на то, что, согласно условиям пользования Яндекс Музыки, музыканты сами несут ответственность за размещенные материалы.

Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости.

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