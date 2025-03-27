Пашу Техника ввели в искусственную кому

Менеджер Паши Техника заявил, что рэпер находится в тяжелом состоянии на ИВЛ

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) ввели в искусственную кому, он находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на менеджера артиста Марка.

Менеджер уточнил, что узнал о произошедшем с артистом 27 марта около 10:30 утра. Сперва ему сообщили, что артист находится под капельницей, а после близкие рэпера уточнили, что его подключили к ИВЛ.

«Вроде его жизни ничего не угрожает. Доктора за ним следят, думаю, он выживет и всех нас переживет», — сказал менеджер.

Что именно произошло с Техником, пока неизвестно.

В 2024 году Фрунзенский районный суд Владимира признал Пашу Техника виновным в пропаганде наркотических средств. Суд установил, что Паша Техник разместил на сервисе Яндекс.Музыка треки об употреблении и сбыте или приобретении наркотиков.

Летом 2023 года Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости.