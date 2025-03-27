Нарколог прокомментировал возможность Паши Техника выйти из комы

Врач-нарколог Василий Шуров оценил шансы рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) выйти из комы. Об этом он рассказал Life.ru.
По мнению врача, музыкант «опять передознулся» и опять находится в реанимации.
Шуров предположил, что Техник сам себя передозировкой ввел в искусственную кому, учитывая, что он употребляет седативные наркотики.
Чтобы понять серьезность состояния рэпера, необходимо дождаться результатов токсикологической экспертизы.
Официальной информации о передозировке музыканта от его представителей не поступало.
27 марта сообщалось, что Техника ввели в искусственную кому, он находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.
Менеджер музыканта Марк уточнил, что узнал о произошедшем с артистом около 10:30 утра. Сперва ему сообщили, что артист находится под капельницей, а после близкие рэпера уточнили, что его подключили к ИВЛ.
В октябре 2022 года сообщалось, что Техник оказался в коме после вечеринки с наркотиками. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, музыкант был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости.