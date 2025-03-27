Нарколог прокомментировал возможность Паши Техника выйти из комы

Врач Шуров: у находящегося в коме Паши Техника есть шанс на благоприятный исход

Врач-нарколог Василий Шуров оценил шансы рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) выйти из комы. Об этом он рассказал Life.ru.

По мнению врача, музыкант «опять передознулся» и опять находится в реанимации.

Шуров предположил, что Техник сам себя передозировкой ввел в искусственную кому, учитывая, что он употребляет седативные наркотики.

Чтобы понять серьезность состояния рэпера, необходимо дождаться результатов токсикологической экспертизы.

Официальной информации о передозировке музыканта от его представителей не поступало.

27 марта сообщалось, что Техника ввели в искусственную кому, он находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Менеджер музыканта Марк уточнил, что узнал о произошедшем с артистом около 10:30 утра. Сперва ему сообщили, что артист находится под капельницей, а после близкие рэпера уточнили, что его подключили к ИВЛ.

В октябре 2022 года сообщалось, что Техник оказался в коме после вечеринки с наркотиками. Его госпитализировали в Боткинскую больницу, музыкант был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее Техник проходил реабилитацию после лечения от наркотической зависимости.