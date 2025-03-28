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У Паши Техника отказали легкие

Менеджер Паши Техника Марк пригрозил найти виновных в состоянии госпитализированного рэпера
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techniquepashaa84/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Менеджер рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) Марк заявил, что артисту стало хуже. Об этом пишет издание Super.

По словам представителя звезды, у Паши отказали легкие и начались проблемы с сердцем. На его лечение близкие и друзья собирают 9 млн рублей — деньги понадобятся, «чтобы его как-то в чувства привести».

«Дальше должна быть сложная операция, но мы пока не знаем, какая именно. Он проходит обследование. Видимо, оперировать будут легкие», — говорит Марк.

28 или 29 марта близким Паши Техника выставят счет из больницы. Половину от необходимых денег уже собрали друзья и коллеги.

Марк также пригрозил найти виновных в состоянии госпитализированного рэпера.

«Я узнаю, кто довел Пашу до такого состояния», — говорит он.

Паше Технику стало плохо накануне в Таиланде, что с ним произошло — неизвестно. 28 марта близкие сообщили, что он находится в критическом состоянии.

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