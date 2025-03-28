Рэпер Паша Техник находится в критическом состоянии в Таиланде. Об этом сообщили его представители в Telegram-канале «ПАША ТЕХНИК LIVE».

По словам представителей Техника, артисту нужно собрать еще 5 миллионов рублей на лечение.

27 марта менеджер артиста Марк сообщил, что Техника (настоящее имя Павел Ивлев) ввели в искусственную кому, он находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Менеджер уточнил, что узнал о произошедшем с артистом 27 марта около 10:30 утра. Сперва ему сообщили, что артист находится под капельницей, а после близкие рэпера уточнили, что его подключили к ИВЛ.

Что именно произошло с Техником, пока неизвестно.

Рэпера не раз госпитализировали. 6 ноября 2022 года Техник оказался в больнице после того, как он дважды потерял сознание на улице. При этом еще 7 октября рэпер впал в кому после вечеринки, на которой, по словам его жены, употребляли наркотики. Через день музыкант вышел из комы. 17 июня 2023 года Техник опубликовал снимок с сертификатом о прохождении курса реабилитации от наркотической зависимости.

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