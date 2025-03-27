«Больше не может выражать свои мысли»: Михаэль Шумахер потерял способность говорить

Состояние семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, получившего тяжелую черепно-мозговую травму во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году, ухудшилось. Журналист и друг семьи спортсмена Феликс Горнер сообщил, что он находится в печальном состоянии. Гонщика окружают только самые близкие люди, но, несмотря на их заботу, он потерял способность говорить. Какие прогнозы дают врачи и что говорят родные Шумахера — в материале «Газеты.Ru».

Корреспондент немецкого телеканала RTL Феликс Горнер рассказал, что состояние Шумахера ухудшилось. Журналиста считают надежным источником информации и одним из самых близких к семье спортсмена.

«Ситуация очень печальная», — высказался он о состоянии великого гонщика.

За Шумахером по-прежнему ухаживает его супруга в доме у Женевского озера. Команда врачей также оказывает спортсмену необходимую помощь.

«Он нуждается в постоянном уходе и полностью зависит от своих опекунов. И он больше не может выражать свои мысли вербально», — объяснил Горнер .

По его словам, общаются с Шумахером максимум 20 человек.

«И, на мой взгляд, это правильная стратегия. Потому что семья действует в интересах Михаэля. Они всегда строго охраняли его частную жизнь, и это не изменилось», — добавил журналист.

Что говорят врачи

Самочувствие Михаэля Шумахера вряд ли могло улучшиться, прошло слишком много времени с момента получения травмы, заявил нейрохирург из Финляндии Юсси Пости.

«Шумахер по-прежнему находится в таком же тяжелом состоянии, как и раньше. Почти все прикованные к постели пациенты становятся неподвижными и очень хрупкими. Поднять на ноги такого человека спустя 11 лет — невозможно. Лично я не верю, что ему стало лучше», — объяснил он.

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По словам нейрохирурга Николы Аччарри, следует понимать, что Михаэль Шумахер сейчас «сильно отличается» от того, каким его знали до получения травмы.

«Его органы, мышцы и кости изменились. Все это из-за черепно-мозговой травмы, которую он получил», — уточнил специалист.

Он добавил, что за Шумахером нужно постоянно наблюдать, окружающие люди должны поддерживать его активность. Комментируя слухи о тайном лечении гонщика стволовыми клетками во Франции, Аччарри отметил, что речь идет об экспериментальных методах, которые пока не дали конкретных результатов и не «позволяли бы ожидать решения для всех недугов».

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Операция по введению стволовых клеток, по словам представителей клиники Жоржа Помпиду в Париже, прошла успешно.

«Могу заверить вас, что Михаэль находится в сознании. Других комментариев о состоянии его здоровья мы дать не можем. Это конфиденциальная информация», — отмечала медсестра, дежурившая во время операции.

Врач семикратного чемпиона «Формулы-1» Филипп Менаше опровергал сообщения прессы о якобы экспериментальном восстановлении Шумахера.

«Лечение Шумахера соответствовало стандартам парижской клиники — чудес с ним произойти не могло», — объяснил доктор.

Что говорят родные и близкие

Жена чемпиона Коринна не смогла сдержать слез, когда рассказывала о состоянии его здоровья.

«Я скучаю по Михаэлю каждый день. И не только я. Это дети, отец, все его окружение. Думаю, почему это произошло с нами. Но все-таки он с нами. Думаю, это придает нам силы», — заявляла она в 2021 году.

Сын Шумахера Мик, выступавший в команде «Формулы-1» «Хаас» отмечал, что ему не хватает общения с отцом .

«Нам было бы о чем пообщаться. Вот где мои мысли большую часть времени. Думаю, это было бы круто. Я бы отказался от всего только ради этого. Сейчас мы говорим на одном и том же языке, языке автоспорта», — отмечал Мик Шумахер.

Брат Михаэля, Ральф Шумахер рассказал, что он уже не сможет жить полноценной жизнью.

«Увы, жизнь не всегда справедлива, и в этой ситуации ему во многом не повезло. Михаэлю часто улыбалась удача, но потом случилась эта трагедия. Слава богу, современные медицинские технологии позволили нам добиться многого, но все равно ничего не будет как прежде. Я очень скучаю по тому Михаэлю», — рассказал брат легендарного пилота F1.

Несколько лет назад дочь Шумахера Джина вышла замуж. По информации некоторых журналистов, на церемонии бракосочетания присутствовал ее отец. Эти слухи опроверг близкий друг Шумахера Джонни Херберт, который участвовал в «Формуле-1» с 1989 по 2000 год.

«Самый последний слух заключался в том, что он присутствовал на свадьбе своей дочери. К сожалению, насколько я понимаю, это все были фейковые новости, и в них не было никакой правды», — подчеркнул он.

Сын основателя «Феррари» Пьеро Феррари возмутился из-за того, что о Михаэле Шумахере говорят так, будто он умер.

«Михаэль не мертв, он с нами, но он не может общаться», — подчеркнул он.

Что случилось с Шумахером

Уже после завершения профессиональной карьеры, 29 декабря 2013 года Михаэль Шумахер получил тяжелую травму, катаясь на лыжах с сыном Миком во французских Альпах.

Спортсмен упал и ударился головой о камень. В критическом состоянии его госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать его, однако позже Шумахеру стало хуже, и его транспортировали в госпиталь Гренобля.

На следующий день медики провели операцию, чтобы устранить кровоизлияние в мозг и стабилизировать внутричерепное давление. Оценив состояние Шумахера, врачи ввели его в искусственную кому. Чуть позже пришлось сделать еще одну операцию, уже для удаления гематомы головного мозга. Тогда специалисты говорили о небольших признаках улучшения состояния спортсмена, однако в целом он нуждался в постоянной медицинской помощи. В июне 2014 года Шумахера отправили домой, и с тех пор в прессу просачивалась различная информация о состоянии его здоровья.

Шумахеру 56 лет, он семь раз становился чемпионом «Формулы-1», установил рекорды по числу быстрых кругов (77), чемпионских титулов подряд (пять). По победам, подиумам и поул-позициям уступает только британскому гонщику Льюису Хэмилтону.